A votação nas eleições de 2026 poderá ser usada automaticamente como prova de vida para beneficiários do INSS que precisarem fazer a comprovação. O comparecimento às urnas será registrado e integrado aos sistemas da Previdência e da Justiça Eleitoral, sem necessidade de outra ação por parte do segurado.

Segundo o INSS, quem precisar comprovar que está vivo e comparecer às urnas terá a movimentação eleitoral utilizada automaticamente na validação da prova de vida.

Quem não votar, porém, não terá o benefício bloqueado por esse motivo. Nesses casos, o INSS continuará utilizando outras bases de dados do governo para verificar a situação do beneficiário.