A votação nas eleições de 2026 poderá ser usada automaticamente como prova de vida para beneficiários do INSS que precisarem fazer a comprovação. O comparecimento às urnas será registrado e integrado aos sistemas da Previdência e da Justiça Eleitoral, sem necessidade de outra ação por parte do segurado.
Segundo o INSS, quem precisar comprovar que está vivo e comparecer às urnas terá a movimentação eleitoral utilizada automaticamente na validação da prova de vida.
Quem não votar, porém, não terá o benefício bloqueado por esse motivo. Nesses casos, o INSS continuará utilizando outras bases de dados do governo para verificar a situação do beneficiário.
Entre essas informações estão registros relacionados à emissão de documentos e outras movimentações. A convocação para regularização ocorre somente quando nenhuma das fontes disponíveis consegue confirmar a prova de vida.
Integração entre INSS e Justiça Eleitoral
O voto está previsto como uma das formas de comprovação de vida desde a Portaria PRES/INSS nº 1.408, de 2 de fevereiro de 2022. O acesso às informações da Justiça Eleitoral por órgãos públicos também é regulamentado pela Resolução TSE nº 23.656/2021.
Em 2024, o voto passou a ser utilizado pela primeira vez na comprovação de vida de segurados do INSS. Naquele ano, porém, a integração ainda estava em desenvolvimento antes das eleições.
Segundo o instituto, após o pleito de 2024, os sistemas da Previdência Social e da Justiça Eleitoral foram totalmente integrados e validados. Cerca de 5 milhões de pessoas tiveram a prova de vida realizada por meio da movimentação eleitoral.
Para as eleições de 2026, o INSS afirma que a integração permite a comprovação automática da prova de vida para os brasileiros que precisarem dela e comparecerem às urnas.
Cartaz que circula nas redes sociais
A informação voltou a gerar dúvidas por causa de um cartaz que circula nas redes sociais e em aplicativos de mensagens. O material, que traz o logotipo da Justiça Eleitoral, já havia viralizado em 2022.
Naquele ano, o TSE classificou a imagem como falsa por não se tratar de um comunicado oficial.
Em 2024, o mesmo conteúdo voltou a circular. Na ocasião, o INSS informou que o voto ainda não poderia ser utilizado de forma garantida como prova de vida porque a integração tecnológica entre os sistemas estava em desenvolvimento.
Agora, para as eleições de 2026, o instituto confirma que o comparecimento às urnas será considerado automaticamente na comprovação de vida.
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