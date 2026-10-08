As mulheres eram minoria entre os candidatos ligados a Franca nas eleições de 2026, mas receberam mais que o dobro dos votos obtidos pelos homens. Das 20 candidaturas a deputado estadual e federal com base eleitoral na cidade, sete eram femininas e 13 masculinas. Juntas, as candidatas somaram 122.490 votos em Franca, contra 60.993 dos homens.

A votação feminina representou 66,76% dos 183.483 votos destinados aos 20 candidatos ligados à cidade. Os homens ficaram com 33,24%. Mesmo representando apenas 35% das candidaturas, as mulheres receberam 2,01 vezes a votação dos candidatos masculinos.

O desempenho foi puxado principalmente por Delegada Graciela (PL), que recebeu 71.003 votos em Franca na disputa por uma vaga na Assembleia Legislativa de São Paulo e foi reeleita para o cargo.

Mulheres foram maioria entre os mais votados