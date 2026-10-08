As mulheres eram minoria entre os candidatos ligados a Franca nas eleições de 2026, mas receberam mais que o dobro dos votos obtidos pelos homens. Das 20 candidaturas a deputado estadual e federal com base eleitoral na cidade, sete eram femininas e 13 masculinas. Juntas, as candidatas somaram 122.490 votos em Franca, contra 60.993 dos homens.
A votação feminina representou 66,76% dos 183.483 votos destinados aos 20 candidatos ligados à cidade. Os homens ficaram com 33,24%. Mesmo representando apenas 35% das candidaturas, as mulheres receberam 2,01 vezes a votação dos candidatos masculinos.
O desempenho foi puxado principalmente por Delegada Graciela (PL), que recebeu 71.003 votos em Franca na disputa por uma vaga na Assembleia Legislativa de São Paulo e foi reeleita para o cargo.
Mulheres foram maioria entre os mais votados
Além de Graciela, outras quatro mulheres disputaram uma vaga na Alesp. Flávia Lancha (PSD) recebeu 19.580 votos em Franca; Professora Priscila (PT), 6.958; Cristiany de Castro (Republicanos), 4.883; e Paula Moisés (Cidadania), 258.
Na disputa pela Câmara dos Deputados, as duas candidatas ligadas à cidade foram Cynthia Milhim (MDB), com 16.949 votos, e Mariana Negri (PT), com 2.859.
Somadas, as sete candidatas chegaram aos 122.490 votos. Graciela sozinha respondeu por cerca de 58% da votação feminina entre os nomes ligados a Franca.
Homens foram maioria entre os candidatos
Os homens representaram 13 das 20 candidaturas consideradas no levantamento.
Na disputa estadual, Roberto Baldochi (Podemos) recebeu 1.109 votos em Franca; Alexandre Tabah (Novo), 492; João Pedro Cardoso (Missão), 455; Marcos Ferreira (PSB), 305; e Jonas Carvalho (Mobiliza), 116.
Entre os candidatos a deputado federal, Guilherme Cortez (Psol) foi o homem mais votado entre os nomes ligados à cidade, com 20.436 votos em Franca. Ele foi eleito para a Câmara dos Deputados com 275.450 votos no estado de São Paulo.
Também disputaram uma vaga federal João Rocha (União), com 13.777 votos na cidade; Daniel Bassi (PSD), com 10.849; Gilson de Souza (PSB), com 9.065; Guilherme Ubiali (PSDB), com 3.190; Sidney Elias (Novo), com 485; Rogério Chimionato (Missão), com 420; e João Rinoceronte (PSDB), com 294.
A soma dos 13 candidatos homens chegou a 60.993 votos, pouco menos da metade da votação obtida pelas sete candidatas.
Franca elegeu uma mulher e um homem
Dos candidatos ligados a Franca que disputaram vagas para deputado, dois foram eleitos: uma mulher e um homem.
Delegada Graciela (PL) foi reeleita para a Alesp, enquanto Guilherme Cortez (Psol) conquistou uma cadeira na Câmara dos Deputados.
O resultado mostra uma diferença significativa entre o número de candidaturas e o desempenho nas urnas: embora as mulheres fossem minoria entre os nomes ligados à cidade, concentraram dois terços dos votos destinados ao grupo.
Câmara terá recorde de mulheres
A eleição de 2026 também ampliou a presença feminina na Câmara dos Deputados. A partir de 1º de fevereiro de 2027, a Casa terá 109 deputadas, ante 90 na atual legislatura. O número representa 21,2% das 513 cadeiras e é o maior da história da Câmara.
Apesar do recorde, as mulheres continuarão sendo minoria entre os deputados eleitos. Serão 109 mulheres contra 404 homens na próxima legislatura.
No início do processo eleitoral, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) registrou 7.188 candidaturas femininas para a Câmara dos Deputados em todo o país.
O número de mulheres eleitas para a Câmara vem crescendo desde 2003, quando 42 deputadas tomaram posse. Foram 45 em 2006 e 2010, 51 em 2014, 77 em 2018, 90 em 2022 e 109 em 2026.
Apesar do crescimento, a representação feminina na Câmara ainda está abaixo da proporção de mulheres na população brasileira. Segundo o Censo 2022 do IBGE, elas representam 51,5% da população do país.
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