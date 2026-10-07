Fernandinha, conhecida como a “Princesinha do Flashback”, foi homenageada na última segunda-feira, 28, na Alesp (Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo), na capital paulista, por sua atuação no cenário do flashback no Estado de São Paulo. A indicação foi feita pelo DJ Jilmar de Jesus, morador da capital, durante o evento “Eu Faço Flashback”.
O reconhecimento marcou mais um momento especial na trajetória da dançarina e de sua família. A homenagem também permitiu que Fernandinha representasse Franca e levasse para outros públicos sua paixão pela dança e pelo flashback.
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Dança e reconhecimento
Fernandinha vem sendo convidada para participar de eventos de flashback em diferentes cidades. Entre os locais onde já dançou estão Balneário Camboriú, inclusive no Barco Pirata, Fernandópolis, Curitiba, Araraquara, Araçatuba, Ribeirão Preto e São Paulo.
A trajetória também começa a ganhar alcance internacional. Fernandinha já recebeu convite para participar de um evento na Argentina, ampliando os lugares onde sua dança pode ser apresentada.
Para ela, porém, a dança vai além das apresentações. É uma forma de se divertir, fazer amizades e aproveitar cada momento.
Participação no SBT
Outra novidade na trajetória de Fernandinha é uma participação em um programa de televisão do SBT. A aparição ainda não foi ao ar e é aguardada pela família.
A expectativa é compartilhar em breve esse novo momento da “Princesinha do Flashback”, que vem construindo sua trajetória com dedicação e paixão pela dança.
A família destaca que cada convite e reconhecimento representa uma oportunidade de Fernandinha continuar dançando, se divertindo e levando o nome de Franca por onde passa.
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