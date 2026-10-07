Fernandinha, conhecida como a “Princesinha do Flashback”, foi homenageada na última segunda-feira, 28, na Alesp (Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo), na capital paulista, por sua atuação no cenário do flashback no Estado de São Paulo. A indicação foi feita pelo DJ Jilmar de Jesus, morador da capital, durante o evento “Eu Faço Flashback”.

O reconhecimento marcou mais um momento especial na trajetória da dançarina e de sua família. A homenagem também permitiu que Fernandinha representasse Franca e levasse para outros públicos sua paixão pela dança e pelo flashback.

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