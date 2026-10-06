O médico e ex-deputado federal Marco Ubiali avaliou como positiva a votação do filho, Guilherme Ubiali (PSDB), na disputa por uma vaga na Câmara dos Deputados nas Eleições 2026. O tucano recebeu 4.033 votos em todo o Estado de São Paulo e não conseguiu uma das cadeiras em Brasília (DF).
Em entrevista ao programa "Show da Manhã", apresentado por Valdes Rodrigues na Rádio Difusora, nesta terça-feira, 6, Ubiali afirmou que o filho poderia ter obtido uma votação mais expressiva, o que, segundo ele, aumentaria as possibilidades de Guilherme assumir eventualmente uma função no governo federal.
“O Guilherme saiu até bem, poderia ter tido uma votação um pouco mais expressiva, o que daria a chance dele de ser chamado para assumir uma carga no governo federal”, afirmou.
"Ele é um menino muito bem preparado"
O ex-deputado federal por Franca destacou as características pessoais e profissionais do filho e defendeu que Guilherme continue envolvido com a política, apesar de ainda não saber quais serão os próximos passos dele após a campanha.
“Não é só porque é meu filho, mas ele é um menino muito bem preparado, tanto do ponto de vista intelectual, profissional, trabalho, honestidade, mas principalmente pela habilidade que ele tem de fazer política”, disse.
Para Ubiali, Guilherme tem potencial para contribuir com Franca e a região. O médico afirmou que pretende conversar com o filho sobre os planos para o futuro e incentivá-lo a continuar na política.
“Eu espero que o Guilherme continue e possa realmente ajudar a nossa Franca. Franca precisa, nós estamos com muitas dificuldades que poderiam ser sanadas politicamente e não são, porque nós não conseguimos fazer uma real representação”, declarou.
Experiência como deputado federal
Marco Ubiali também relembrou sua própria trajetória política e as dificuldades enfrentadas no sistema eleitoral. Ele foi eleito deputado federal em 2006, com mandato de 2007 a 2010. Mais tarde, como suplente, ele voltou temporariamente à Câmara. Além disso, tentou em outras oportunidades ser eleito prefeito de Franca, mas não obteve sucesso.
Apesar disso, afirmou que considera encerrado seu período na política e que atualmente pretende se dedicar à medicina e à família.
“Acho que há tempo e hora para tudo, há tempo de plantar e tempo de colher. E o meu tempo passou, meu tempo como político”, finalizou.
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