O médico e ex-deputado federal Marco Ubiali avaliou como positiva a votação do filho, Guilherme Ubiali (PSDB), na disputa por uma vaga na Câmara dos Deputados nas Eleições 2026. O tucano recebeu 4.033 votos em todo o Estado de São Paulo e não conseguiu uma das cadeiras em Brasília (DF).

Em entrevista ao programa "Show da Manhã", apresentado por Valdes Rodrigues na Rádio Difusora, nesta terça-feira, 6, Ubiali afirmou que o filho poderia ter obtido uma votação mais expressiva, o que, segundo ele, aumentaria as possibilidades de Guilherme assumir eventualmente uma função no governo federal.

“O Guilherme saiu até bem, poderia ter tido uma votação um pouco mais expressiva, o que daria a chance dele de ser chamado para assumir uma carga no governo federal”, afirmou.

"Ele é um menino muito bem preparado"