Quem não votou no primeiro turno das Eleições 2026 não fica impedido de votar no segundo turno. Para a Justiça Eleitoral, cada turno é considerado um pleito independente.

No Brasil, o voto é obrigatório para cidadãos alfabetizados com mais de 18 e menos de 70 anos. Quem deixar de comparecer às urnas em um ou nos dois turnos deve justificar a ausência.

Como justificar a falta

O procedimento depende de onde o eleitor estava no dia da votação.