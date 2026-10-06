A Paróquia São João Batista, no Jardim Noêmia, na região Sul de Franca, estima investir cerca de R$ 200 mil para regularizar as edificações do complexo e obter o AVCB (Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros). O processo inclui a unificação de três lotes, adequações de infraestrutura e a regularização de construções realizadas ao longo das últimas décadas.

A necessidade de regularização foi apontada após orientação da Cúria Diocesana de Franca. Segundo o padre Alessandro Orlovski, pároco da São João Batista, a obtenção do AVCB é necessária para adequar a estrutura às exigências do poder público.

“A nossa igreja, enquanto estrutura física, Paróquia São João Batista, precisa do AVCB, alvará do Corpo de Bombeiros, para o funcionamento adequado dentro daquilo que exige o poder público”, disse.

Três lotes serão unificados