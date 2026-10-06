06 de outubro de 2026
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TRÂNSITO

Caminhão tomba durante içamento de galerias e interdita avenida

Por Higor Goulart | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Caminhão munck tombado na avenida Prefeito Geraldo Marinheiro, em Batatais, nesta terça-feira, 6
Caminhão munck tombado na avenida Prefeito Geraldo Marinheiro, em Batatais, nesta terça-feira, 6

Um caminhão munck tombou na tarde desta terça-feira, 6, enquanto realizava trabalhos operacionais na Avenida Prefeito Geraldo Marinheiro, em Batatais, na região de Franca. O acidente aconteceu durante uma operação de içamento de galerias no córrego que margeia a via.

Segundo testemunhas, a máquina teria perdido a estabilidade durante a manobra com a carga pesada e acabou tombando. Apesar do impacto, ninguém ficou ferido.

Com o veículo atravessado sobre a pista, a avenida precisou ser totalmente interditada nos dois sentidos. Equipes técnicas e guinchos de grande porte foram mobilizados para realizar a operação de destombamento e remoção do caminhão.

A prioridade, segundo as equipes que atuam no local, é garantir a segurança dos operadores durante o trabalho antes da liberação da via.

Enquanto a ocorrência é atendida, a recomendação aos motoristas é evitar a região e utilizar vias alternativas. A avenida permanecerá interditada nos dois sentidos até a conclusão dos trabalhos de remoção.

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