Um caminhão munck tombou na tarde desta terça-feira, 6, enquanto realizava trabalhos operacionais na Avenida Prefeito Geraldo Marinheiro, em Batatais, na região de Franca. O acidente aconteceu durante uma operação de içamento de galerias no córrego que margeia a via.
Segundo testemunhas, a máquina teria perdido a estabilidade durante a manobra com a carga pesada e acabou tombando. Apesar do impacto, ninguém ficou ferido.
Com o veículo atravessado sobre a pista, a avenida precisou ser totalmente interditada nos dois sentidos. Equipes técnicas e guinchos de grande porte foram mobilizados para realizar a operação de destombamento e remoção do caminhão.
A prioridade, segundo as equipes que atuam no local, é garantir a segurança dos operadores durante o trabalho antes da liberação da via.
Enquanto a ocorrência é atendida, a recomendação aos motoristas é evitar a região e utilizar vias alternativas. A avenida permanecerá interditada nos dois sentidos até a conclusão dos trabalhos de remoção.
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