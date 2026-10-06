Um caminhão munck tombou na tarde desta terça-feira, 6, enquanto realizava trabalhos operacionais na Avenida Prefeito Geraldo Marinheiro, em Batatais, na região de Franca. O acidente aconteceu durante uma operação de içamento de galerias no córrego que margeia a via.

Segundo testemunhas, a máquina teria perdido a estabilidade durante a manobra com a carga pesada e acabou tombando. Apesar do impacto, ninguém ficou ferido.

Com o veículo atravessado sobre a pista, a avenida precisou ser totalmente interditada nos dois sentidos. Equipes técnicas e guinchos de grande porte foram mobilizados para realizar a operação de destombamento e remoção do caminhão.