A Câmara Municipal de Franca retomou as sessões nesta terça-feira, 6, após as eleições e dedicou parte dos trabalhos à avaliação do resultado das urnas. Vereadores parabenizaram Delegada Graciela (PL), reeleita deputada estadual com 125.624 votos, e Guilherme Cortez (Psol), eleito deputado federal com 275.450 votos, além de cumprimentarem os demais candidatos ligados à cidade que participaram da disputa.
A representação de Franca nas esferas estadual e federal foi um dos principais assuntos mencionados durante a sessão. O presidente da Câmara, Fransérgio Garcia (PL), destacou o movimento “Franca Tem Voz”, iniciativa apartidária que defendeu a importância de eleger representantes do município.
“Em nome da Câmara quero cumprimentar os dois deputados eleitos por Franca, Guilherme Cortez e Delegada Graciela. Quero cumprimentar também o movimento Franca Tem Voz, que contribuiu para que Franca voltasse a ter um deputado federal após 20 anos. É muito importante para Franca essa representação na Câmara dos Deputados e na Alesp”, afirmou.
A eleição também esteve presente nas manifestações dos vereadores, que destacaram a votação dos candidatos ligados ao município e a conquista de cadeiras nas duas casas legislativas.
A Câmara de Franca conta atualmente com quatro vereadores do PL, partido de Delegada Graciela: Fransérgio Garcia, Walker Bombeiro, Leandro Patriota e Carlinho Petrópolis Farmácia. Marília Martins é a única vereadora do Psol, partido de Guilherme Cortez.
Apoio diferente na disputa estadual
Fransérgio explicou a decisão de apoiar Cristiany de Castro (Republicanos), e não Delegada Graciela, do mesmo partido. Segundo ele, a escolha esteve relacionada ao projeto de implantação da Clínica TEA (Transtorno do Espectro Autista) em Franca.
A unidade deverá ter capacidade para mais de 500 atendimentos e orçamento estimado em R$ 6 milhões, com recursos de emendas parlamentares e do município. Cristiany é presidente da Federação das Apaes e atua na área.
“A maioria das pessoas sabe que sou pai atípico, tenho uma filha dentro do Transtorno do Espectro Autista. Como a Dra. Cristiany é presidente da Federação das Apaes e é da causa, nós trabalhamos juntos nessa causa da inclusão e eu optei por apoiá-la”, afirmou.
O vereador disse ainda que comunicou previamente sua decisão ao diretório municipal do PL.
Vereador que disputou eleição agradece votação
O vereador Daniel Bassi (PSD), único integrante da Câmara de Franca a disputar uma vaga de deputado nas eleições deste ano, também utilizou a Tribuna.
Bassi agradeceu os 12.799 votos recebidos na disputa por uma vaga na Assembleia Legislativa. Ele não foi eleito.
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