A Câmara Municipal de Franca retomou as sessões nesta terça-feira, 6, após as eleições e dedicou parte dos trabalhos à avaliação do resultado das urnas. Vereadores parabenizaram Delegada Graciela (PL), reeleita deputada estadual com 125.624 votos, e Guilherme Cortez (Psol), eleito deputado federal com 275.450 votos, além de cumprimentarem os demais candidatos ligados à cidade que participaram da disputa.

A representação de Franca nas esferas estadual e federal foi um dos principais assuntos mencionados durante a sessão. O presidente da Câmara, Fransérgio Garcia (PL), destacou o movimento “Franca Tem Voz”, iniciativa apartidária que defendeu a importância de eleger representantes do município.

“Em nome da Câmara quero cumprimentar os dois deputados eleitos por Franca, Guilherme Cortez e Delegada Graciela. Quero cumprimentar também o movimento Franca Tem Voz, que contribuiu para que Franca voltasse a ter um deputado federal após 20 anos. É muito importante para Franca essa representação na Câmara dos Deputados e na Alesp”, afirmou.