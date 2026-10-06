O que é verdade na internet? Quem deve ser responsabilizado quando uma informação falsa se espalha? E até onde empresas de tecnologia e poder público podem interferir no conteúdo que circula nas redes sociais? Essas são algumas das questões que estarão no centro do IV Congresso Internacional de Direito, Políticas Públicas, Tecnologia e Internet, que começa nesta terça-feira, 6, em Franca.

Promovido pela Faculdade de Direito de Franca (FDF), o evento segue até sexta-feira, 9, com o tema “Desafios Regulatórios à Integridade Informacional”. A proposta é discutir como o Direito pode acompanhar as transformações provocadas pela internet, pela inteligência artificial e por outras tecnologias que passaram a fazer parte da rotina da sociedade.

A programação reúne pesquisadores, professores e especialistas brasileiros e estrangeiros. Entre os participantes brasileiros, estão Alcian Pereira, Alexandre Nishioka, Alisson Melo, Anderson Nogueira e Angela Haonat.