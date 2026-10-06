Seis cães foram resgatados na manhã desta terça-feira, 6, após uma denúncia de maus-tratos em uma residência na rua Geraldo Gomes Marinho, na Vila Resende, em Franca. Segundo a GCM (Guarda Civil Municipal), os animais estavam sem alimentação e água e o imóvel apresentava condições insalubres.

De acordo com o guarda John Lima, a equipe recebeu uma denúncia anônima e foi até o endereço para verificar a situação. No local, os agentes encontraram os seis cães e acionaram o Canil Municipal, que constatou a situação de maus-tratos.

“Chegando ao local, a gente já se deparou com um local insalubre, bastante insalubre, com seis cães naquelas condições de maus-tratos”, afirmou Lima.