Seis cães foram resgatados na manhã desta terça-feira, 6, após uma denúncia de maus-tratos em uma residência na rua Geraldo Gomes Marinho, na Vila Resende, em Franca. Segundo a GCM (Guarda Civil Municipal), os animais estavam sem alimentação e água e o imóvel apresentava condições insalubres.
De acordo com o guarda John Lima, a equipe recebeu uma denúncia anônima e foi até o endereço para verificar a situação. No local, os agentes encontraram os seis cães e acionaram o Canil Municipal, que constatou a situação de maus-tratos.
“Chegando ao local, a gente já se deparou com um local insalubre, bastante insalubre, com seis cães naquelas condições de maus-tratos”, afirmou Lima.
O proprietário estava na residência no momento da chegada dos agentes. Segundo a GCM, ele recebeu voz de prisão por maus-tratos e foi conduzido à CPJ (Central de Polícia Judiciária).
Vizinhos relatavam mau cheiro e latidos
Ainda conforme o guarda, o imóvel já era alvo de reclamações de vizinhos por causa do mau cheiro e dos latidos frequentes dos animais.
“A vizinhança estava reclamando muito, o mau cheiro, os cachorros latem muito também por ficar muito tempo sozinhos”, relatou.
Segundo Lima, o proprietário afirmou que não mora na residência. Vizinhos, porém, teriam relatado que ele permanece longos períodos fora do imóvel.
Diante das condições encontradas, a GCM também acionou a Vigilância Sanitária para avaliar a situação da residência.
Cães são levados ao Canil Municipal
Os seis animais foram retirados do imóvel e encaminhados ao Canil Municipal, onde passaram a receber atendimento veterinário.
Segundo Lima, o laudo do veterinário ainda não havia sido disponibilizado à GCM e deverá ser encaminhado posteriormente. Após o atendimento, os cães poderão ser disponibilizados para adoção.
O proprietário, ainda de acordo com o guarda, afirmou aos agentes que cuidava bem dos animais e que costumava permanecer no imóvel.
“Ele disse que cuida dos animais muito bem, que sempre está ali presente, mas não foi o que a gente visualizou. A gente chegou, os animais estavam sem alimentação e sem água”, afirmou Lima.
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