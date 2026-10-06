O programa Emprega Franca, da Secretaria de Inovação e Desenvolvimento da Prefeitura de Franca, está com 372 vagas de emprego disponíveis em diferentes áreas de atuação. Entre as oportunidades, estão 10 vagas para técnico de enfermagem, 20 para operador de telemarketing e seis para técnico em segurança do trabalho.
As vagas são destinadas a trabalhadores com diferentes perfis profissionais e níveis de escolaridade. Há oportunidades para auxiliar administrativo, auxiliar de armazém, operador comercial de caixa, fiscal de loja, motorista de ônibus, social media, designer gráfico, gestor de e-commerce, assistente de departamento contábil, atendente de padaria, auxiliar de compras, auxiliar de cozinha, estoquista, garçom, gerente de restaurante, mecânico, operador de monitoramento, tapeceiro e técnico em segurança do trabalho.
Também estão disponíveis vagas para ajudante de marcenaria em móveis planejados, ajudante de motorista, apontador de sola, assistente operacional em segurança eletrônica, auxiliar de mecânico de máquinas agrícolas, auxiliar de montagem e despacho, auxiliar de produção, chapeiro, churrasqueiro/parrilla, cozinheiro, doméstica, funileiro e sinaleiro.
Entre as oportunidades com maior número de vagas estão operador comercial de caixa (10), técnico em segurança do trabalho (6), sinaleiro (6), gestor de e-commerce (3), fiscal de loja (3) e auxiliar de armazém (3).
Mutirão para pessoas com deficiência
Além das vagas disponíveis no atendimento cotidiano, o Emprega Franca realizará nesta quarta-feira, 8, um Mutirão de Laudos para Pessoas com Deficiência (PCDs).
A ação será realizada a partir das 9h, no Centro Universitário Municipal de Franca (Uni-Facef), e contará com a participação de empresas dos setores de serviços, vendas, produção e hotelaria. Entre as oportunidades específicas estão vagas na área de logística para supervisor e líder de operações, além de postos para analista de qualidade e auxiliar de produção.
A iniciativa busca aproximar trabalhadores e empresas e facilitar o acesso de pessoas com deficiência aos processos seletivos que exigem documentação específica.
Atendimento
O Emprega Franca funciona em um prédio anexo à Rodoviária de Franca, na Rua Professor Laerte Barbosa Cintra, no Residencial Baldassari.
O atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h. Para se candidatar, é necessário apresentar currículo e documentos pessoais.
Mais informações podem ser obtidas pelo WhatsApp (16) 99601-0848 ou pelo e-mail empregafranca@franca.sp.gov.br.
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