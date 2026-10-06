O programa Emprega Franca, da Secretaria de Inovação e Desenvolvimento da Prefeitura de Franca, está com 372 vagas de emprego disponíveis em diferentes áreas de atuação. Entre as oportunidades, estão 10 vagas para técnico de enfermagem, 20 para operador de telemarketing e seis para técnico em segurança do trabalho.

As vagas são destinadas a trabalhadores com diferentes perfis profissionais e níveis de escolaridade. Há oportunidades para auxiliar administrativo, auxiliar de armazém, operador comercial de caixa, fiscal de loja, motorista de ônibus, social media, designer gráfico, gestor de e-commerce, assistente de departamento contábil, atendente de padaria, auxiliar de compras, auxiliar de cozinha, estoquista, garçom, gerente de restaurante, mecânico, operador de monitoramento, tapeceiro e técnico em segurança do trabalho.

Também estão disponíveis vagas para ajudante de marcenaria em móveis planejados, ajudante de motorista, apontador de sola, assistente operacional em segurança eletrônica, auxiliar de mecânico de máquinas agrícolas, auxiliar de montagem e despacho, auxiliar de produção, chapeiro, churrasqueiro/parrilla, cozinheiro, doméstica, funileiro e sinaleiro.