Uma casa abandonada pegou fogo na tarde dessa segunda-feira, 5, na rua Dr. Pereira Rebouças, em Igarapava, na região de Franca. O incêndio começou por volta das 16h30 e foi controlado por equipes da Defesa Civil e da Prefeitura, com auxílio de um caminhão-pipa.

Segundo a Defesa Civil, não havia ninguém no imóvel no momento em que as chamas começaram. A casa está abandonada e acumulava grande quantidade de materiais, como recicláveis, madeiras e roupas, inclusive na área externa.

De acordo com o órgão, o material acumulado contribuiu para a propagação das chamas. Imagens feitas durante a ocorrência mostram a quantidade de objetos armazenados no imóvel.