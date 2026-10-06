06 de outubro de 2026
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CHAMAS

Casa cheia de recicláveis pega fogo e mobiliza Defesa Civil

Por Higor Goulart | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução/Defesa Civil
Incêndio atingiu a garagem de uma residência na rua Dr. Pereira Rebouças, em Igarapava
Incêndio atingiu a garagem de uma residência na rua Dr. Pereira Rebouças, em Igarapava

Uma casa abandonada pegou fogo na tarde dessa segunda-feira, 5, na rua Dr. Pereira Rebouças, em Igarapava, na região de Franca. O incêndio começou por volta das 16h30 e foi controlado por equipes da Defesa Civil e da Prefeitura, com auxílio de um caminhão-pipa.

Segundo a Defesa Civil, não havia ninguém no imóvel no momento em que as chamas começaram. A casa está abandonada e acumulava grande quantidade de materiais, como recicláveis, madeiras e roupas, inclusive na área externa.

De acordo com o órgão, o material acumulado contribuiu para a propagação das chamas. Imagens feitas durante a ocorrência mostram a quantidade de objetos armazenados no imóvel.

A Defesa Civil informou ainda que medidas posteriores serão adotadas pelos departamentos responsáveis para as providências necessárias relacionadas ao imóvel.

As causas do incêndio serão investigadas pela Polícia Civil.

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