Uma casa abandonada pegou fogo na tarde dessa segunda-feira, 5, na rua Dr. Pereira Rebouças, em Igarapava, na região de Franca. O incêndio começou por volta das 16h30 e foi controlado por equipes da Defesa Civil e da Prefeitura, com auxílio de um caminhão-pipa.
Segundo a Defesa Civil, não havia ninguém no imóvel no momento em que as chamas começaram. A casa está abandonada e acumulava grande quantidade de materiais, como recicláveis, madeiras e roupas, inclusive na área externa.
De acordo com o órgão, o material acumulado contribuiu para a propagação das chamas. Imagens feitas durante a ocorrência mostram a quantidade de objetos armazenados no imóvel.
A Defesa Civil informou ainda que medidas posteriores serão adotadas pelos departamentos responsáveis para as providências necessárias relacionadas ao imóvel.
As causas do incêndio serão investigadas pela Polícia Civil.
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