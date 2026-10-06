06 de outubro de 2026
GCN - Sampi Franca
GCN - Sampi Franca
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga GCN nas Redes Sociais | @gcnnet
FURTO DE GADO

Ladrões furtam 11 bezerros avaliados em R$ 30 mil em sítio

Por Hevertom Talles | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
WhatsApp/GCN
Animais foram comprados em leilão e furtados em propriedade rural de Patrocínio Paulista
Animais foram comprados em leilão e furtados em propriedade rural de Patrocínio Paulista

Onze bezerros foram furtados de uma propriedade rural em Patrocínio Paulista, na madrugada entre os dias 1º e 2 de outubro. Os animais são avaliados em cerca de R$ 30 mil, segundo informações do proprietário.

De acordo com o relato registrado na polícia, os criminosos teriam aberto o cadeado da propriedade e entrado no local para retirar os animais. Após o furto, a porteira foi novamente amarrada.

No local, foram encontradas marcas de pneus. Conforme observado pela família, os vestígios seriam compatíveis com os de um caminhão de pequeno porte, do tipo 3/4.

O desaparecimento dos bezerros foi percebido por volta das 11h30 do dia 2 de outubro. Ao verificar a propriedade e constatar que os 11 animais haviam sido levados, o proprietário acionou a polícia de Patrocínio Paulista.

Um boletim de ocorrência foi registrado e o caso deverá ser investigado pelas autoridades. Até o momento, nenhum suspeito foi identificado e os animais não foram localizados.

Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.

Receba as notícias mais relevantes de Franca e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários