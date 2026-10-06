Onze bezerros foram furtados de uma propriedade rural em Patrocínio Paulista, na madrugada entre os dias 1º e 2 de outubro. Os animais são avaliados em cerca de R$ 30 mil, segundo informações do proprietário.
De acordo com o relato registrado na polícia, os criminosos teriam aberto o cadeado da propriedade e entrado no local para retirar os animais. Após o furto, a porteira foi novamente amarrada.
No local, foram encontradas marcas de pneus. Conforme observado pela família, os vestígios seriam compatíveis com os de um caminhão de pequeno porte, do tipo 3/4.
O desaparecimento dos bezerros foi percebido por volta das 11h30 do dia 2 de outubro. Ao verificar a propriedade e constatar que os 11 animais haviam sido levados, o proprietário acionou a polícia de Patrocínio Paulista.
Um boletim de ocorrência foi registrado e o caso deverá ser investigado pelas autoridades. Até o momento, nenhum suspeito foi identificado e os animais não foram localizados.
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