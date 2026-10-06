Onze bezerros foram furtados de uma propriedade rural em Patrocínio Paulista, na madrugada entre os dias 1º e 2 de outubro. Os animais são avaliados em cerca de R$ 30 mil, segundo informações do proprietário.

De acordo com o relato registrado na polícia, os criminosos teriam aberto o cadeado da propriedade e entrado no local para retirar os animais. Após o furto, a porteira foi novamente amarrada.

No local, foram encontradas marcas de pneus. Conforme observado pela família, os vestígios seriam compatíveis com os de um caminhão de pequeno porte, do tipo 3/4.