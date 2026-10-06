Veja o obituário desta terça-feira, 6, em Franca:

Nome: Luis Carlos Pereira Diniz

Idade: 63 anos

Local do velório: Velório Municipal do Leoporace

Funerária: Francana

Local do sepultamento: Jardim das Oliveiras

Horário previsto do sepultamento: 13h

Nome: Almir dos Santos

Idade: 61 anos

Local do velório: São Vicente, sala 4

Funerária: São Francisco

Local do sepultamento: Jardim das Oliveiras

Horário previsto do sepultamento: 15h