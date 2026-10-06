06 de outubro de 2026
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LUTO

Veja o obituário desta terça-feira em Franca

Por Leonardo de Oliveira | da Redação
| Tempo de leitura: < 1 min
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Reprodução
Cemitério Santo Agostinho, em Franca
Cemitério Santo Agostinho, em Franca

Veja o obituário desta terça-feira, 6, em Franca:

Nome: Luis Carlos Pereira Diniz 
Idade: 63 anos 
Local do velório: Velório Municipal do Leoporace
Funerária: Francana 
Local do sepultamento: Jardim das Oliveiras 
Horário previsto do sepultamento: 13h

Nome: Almir dos Santos 
Idade: 61 anos
Local do velório: São Vicente, sala 4
Funerária: São Francisco 
Local do sepultamento: Jardim das Oliveiras 
Horário previsto do sepultamento: 15h

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