Veja o obituário desta terça-feira, 6, em Franca:
Nome: Luis Carlos Pereira Diniz
Idade: 63 anos
Local do velório: Velório Municipal do Leoporace
Funerária: Francana
Local do sepultamento: Jardim das Oliveiras
Horário previsto do sepultamento: 13h
Nome: Almir dos Santos
Idade: 61 anos
Local do velório: São Vicente, sala 4
Funerária: São Francisco
Local do sepultamento: Jardim das Oliveiras
Horário previsto do sepultamento: 15h
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