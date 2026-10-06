Um homem de 34 anos foi preso após ser flagrado agredindo fisicamente uma mulher de 47 anos nas proximidades da rodoviária de Rifaina. O caso foi registrado na tarde desta segunda-feira, 5, por volta das 16h15.
A Guarda Civil Municipal (GCM) foi acionada após receber uma denúncia sobre as agressões. Enquanto uma equipe se deslocou até o local, outra consultou o sistema de monitoramento e identificou, por meio das imagens, o momento em que o homem agrediu a mulher.
Segundo a GCM, os dois são moradores de Ribeirão Preto e estavam apenas de passagem por Rifaina.
Diante das imagens e das informações levantadas, o homem recebeu voz de prisão. A ocorrência foi apresentada, juntamente com as imagens do sistema de monitoramento, na delegacia de Rifaina.
Após analisar o caso, o delegado da cidade determinou a prisão do homem, que permaneceu à disposição da Justiça.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.