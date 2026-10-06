06 de outubro de 2026
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VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

Câmeras flagram agressão a mulher em rodoviária e homem é preso

Por Hevertom Talles | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/Guarda Civil Municipal
Ocorrência foi apresentada na delegacia de Rifaina
Ocorrência foi apresentada na delegacia de Rifaina

Um homem de 34 anos foi preso após ser flagrado agredindo fisicamente uma mulher de 47 anos nas proximidades da rodoviária de Rifaina. O caso foi registrado na tarde desta segunda-feira, 5, por volta das 16h15.

A Guarda Civil Municipal (GCM) foi acionada após receber uma denúncia sobre as agressões. Enquanto uma equipe se deslocou até o local, outra consultou o sistema de monitoramento e identificou, por meio das imagens, o momento em que o homem agrediu a mulher.

Segundo a GCM, os dois são moradores de Ribeirão Preto e estavam apenas de passagem por Rifaina.

Diante das imagens e das informações levantadas, o homem recebeu voz de prisão. A ocorrência foi apresentada, juntamente com as imagens do sistema de monitoramento, na delegacia de Rifaina.

Após analisar o caso, o delegado da cidade determinou a prisão do homem, que permaneceu à disposição da Justiça.

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