Um homem de 34 anos foi preso após ser flagrado agredindo fisicamente uma mulher de 47 anos nas proximidades da rodoviária de Rifaina. O caso foi registrado na tarde desta segunda-feira, 5, por volta das 16h15.

A Guarda Civil Municipal (GCM) foi acionada após receber uma denúncia sobre as agressões. Enquanto uma equipe se deslocou até o local, outra consultou o sistema de monitoramento e identificou, por meio das imagens, o momento em que o homem agrediu a mulher.

Segundo a GCM, os dois são moradores de Ribeirão Preto e estavam apenas de passagem por Rifaina.