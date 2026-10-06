06 de outubro de 2026
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FATALIDADE

Polícia investiga morte de jovem por afogamento no rio Grande

Por Higor Goulart | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Édson Eugênio Júnior, de 25 anos, morreu após se afogar em um rancho em Miguelópolis
Édson Eugênio Júnior, de 25 anos, morreu após se afogar em um rancho em Miguelópolis

A Polícia Civil deve investigar a morte de Édson Eugênio Júnior, de 25 anos, morador de Pontal, após um afogamento ocorrido em um rancho, em Miguelópolis, região de Franca, no último sábado, 3.

Segundo o Samu de Miguelópolis, uma equipe foi acionada por volta das 7h. Quando os profissionais chegaram ao local, o jovem já havia sido retirado da água e estava no chão, mas apresentava parada cardiorrespiratória.

A equipe realizou manobras de reanimação e encaminhou Édson ao pronto-socorro de Miguelópolis. Na unidade, foram iniciados os protocolos de reanimação cardiopulmonar avançada. Apesar dos esforços das equipes médicas, não foi possível reverter o quadro.

Conforme as testemunhas, a parada cardiorrespiratória teria ocorrido em decorrência do afogamento.

O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML) e, posteriormente, levado para Pontal, onde ocorreu o velório.

No domingo, 4, familiares e amigos prestaram homenagens a Édson. O corpo do jovem foi sepultado às 10h.

Nas redes sociais, amigos lamentaram a morte e destacaram momentos de convivência, além da amizade e do companheirismo de Édson.

As circunstâncias do afogamento e da morte devem ser apuradas pela Polícia Civil.

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