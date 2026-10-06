A Polícia Civil deve investigar a morte de Édson Eugênio Júnior, de 25 anos, morador de Pontal, após um afogamento ocorrido em um rancho, em Miguelópolis, região de Franca, no último sábado, 3.

Segundo o Samu de Miguelópolis, uma equipe foi acionada por volta das 7h. Quando os profissionais chegaram ao local, o jovem já havia sido retirado da água e estava no chão, mas apresentava parada cardiorrespiratória.

A equipe realizou manobras de reanimação e encaminhou Édson ao pronto-socorro de Miguelópolis. Na unidade, foram iniciados os protocolos de reanimação cardiopulmonar avançada. Apesar dos esforços das equipes médicas, não foi possível reverter o quadro.