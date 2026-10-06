A empresária Flávia Lancha (PSD) terminou a disputa por uma vaga na Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp) como suplente, com 41.349 votos nas Eleições 2026. A candidata, que ficou em segundo lugar entre os nomes ligados a Franca na disputa estadual, se pronunciou sobre o resultado na noite dessa segunda-feira, 5.
Em uma publicação nas redes sociais, Flávia agradeceu aos eleitores que confiaram em sua candidatura e afirmou que deixa a disputa com tristeza, mas também com orgulho pela campanha realizada. Ela destacou ainda que recebeu apoio em 240 cidades durante o período eleitoral.
‘Eu estava pronta’
Flávia iniciou o pronunciamento agradecendo os 41.349 eleitores que votaram nela e afirmou que o resultado representa uma etapa de uma trajetória que, segundo ela, não começou com a eleição e não termina com a derrota nas urnas.
“Eu estava pronta. E mais de 41 mil pessoas também acreditaram que eu estava. A essas 41.349 pessoas, o meu muito obrigada. Obrigada pela confiança, pelo carinho e pelo respeito com a minha história — uma história que não começou hoje e que muito menos termina aqui”, escreveu.
A candidata também destacou os anos de atuação e afirmou que a campanha esteve ligada ao trabalho desenvolvido por Franca e pela região.
“Foram anos de trabalho, de dedicação e de compromisso com Franca e com a nossa região. Anos buscando desenvolvimento, abrindo caminhos e movimentando ações para gerar mais oportunidades para as pessoas”, afirmou.
Flávia recebeu 41.349 votos em todo o Estado e ficou como suplente na disputa por uma das 94 cadeiras da Alesp. Em Franca, ela foi a segunda candidata a deputado estadual mais votada, com 19.580 votos, atrás apenas de Delegada Graciela (PL), que foi reeleita com 71.003 votos na cidade.
‘Estou triste’
Ao comentar diretamente o resultado das urnas, Flávia reconheceu a frustração pela não eleição. Para ela, havia expectativa de conquistar o mandato após o trabalho desenvolvido durante a campanha.
“Eu não vou esconder: estou triste. Eu me preparei, trabalhei muito e sonhei com a oportunidade de ter ainda mais força para continuar fazendo por vocês”, escreveu.
Apesar da derrota, a candidata afirmou que deixa a eleição com a cabeça erguida e o sentimento de dever cumprido.
“Queria ter saído das urnas com esse mandato. Mas também saio de cabeça erguida e com o coração em paz. Tenho orgulho da campanha que fizemos”, declarou.
Agradecimento às 240 cidades
Flávia também fez um agradecimento especial às pessoas que acompanharam a campanha fora de Franca. De acordo com ela, a candidatura percorreu 240 cidades durante o período eleitoral.
“Meu agradecimento também às 240 cidades que caminharam comigo, abriram suas portas e acreditaram no meu trabalho. Cada abraço, cada conversa, cada voto e cada palavra de incentivo fizeram parte dessa história”, afirmou.
A candidata classificou a campanha como “limpa, honesta e séria” e destacou os valores que, segundo ela, nortearam a disputa.
“Uma campanha limpa, honesta, séria, feita com verdade, amor e respeito pelas pessoas”, escreveu.
‘Nossa história é muito maior’
Na avaliação de Flávia, o resultado eleitoral não deve marcar um encerramento de sua trajetória política. Ela afirmou que a história construída durante os anos de atuação na região é maior do que o resultado obtido nas urnas.
“A política pode ter seus resultados. Mas a nossa história é muito maior do que um resultado eleitoral”, afirmou.
Ao final do pronunciamento, a candidata afirmou que pretende continuar atuando politicamente e trabalhando pela região.
“Sigo firme. Sigo em frente. E sigo sendo a mesma Flávia: trabalhando, acreditando e fazendo a minha parte para ver a nossa região cada vez melhor. Muito obrigada. De coração”, concluiu.
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