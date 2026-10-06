A empresária Flávia Lancha (PSD) terminou a disputa por uma vaga na Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp) como suplente, com 41.349 votos nas Eleições 2026. A candidata, que ficou em segundo lugar entre os nomes ligados a Franca na disputa estadual, se pronunciou sobre o resultado na noite dessa segunda-feira, 5.

Em uma publicação nas redes sociais, Flávia agradeceu aos eleitores que confiaram em sua candidatura e afirmou que deixa a disputa com tristeza, mas também com orgulho pela campanha realizada. Ela destacou ainda que recebeu apoio em 240 cidades durante o período eleitoral.

‘Eu estava pronta’

Flávia iniciou o pronunciamento agradecendo os 41.349 eleitores que votaram nela e afirmou que o resultado representa uma etapa de uma trajetória que, segundo ela, não começou com a eleição e não termina com a derrota nas urnas.