A Câmara Municipal de Franca vota nesta terça-feira, 6, dois projetos de lei que propõem novos programas. Um deles estabelece diretrizes para a criação de pontos de apoio a motoristas e entregadores que trabalham por aplicativos. O outro prevê ações para reduzir o consumo de energia, água, combustíveis e outros recursos utilizados pela Prefeitura.

Apoio a motoristas e entregadores

De autoria do vereador Fransérgio Garcia (PL), o primeiro projeto estabelece diretrizes para o Pada (Programa Municipal de Apoio e Dignidade aos Motoristas e Entregadores por Aplicativo).

A proposta prevê a criação de pontos de apoio para esses profissionais durante a jornada de trabalho. Os espaços poderão contar com banheiro, água potável, área coberta para descanso, local para alimentação e aquecimento de refeições, tomadas para carregar celulares e outros equipamentos e acesso à internet.