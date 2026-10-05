05 de outubro de 2026
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IMPUNIDADE

Moto é furtada em segundos no Parque Universitário; ASSISTA

Por | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
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Reprodução/Câmera de segurança
Criminoso furtando moto estacionada no Parque Universitário, em Franca
Criminoso furtando moto estacionada no Parque Universitário, em Franca

Uma câmera de segurança registrou o momento em que dois criminosos furtaram uma motocicleta na avenida Armando Salles Oliveira, no Parque Universitário, na região Sul de Franca. A ação aconteceu em poucos segundos e os suspeitos fugiram em seguida com o veículo.

Furto

Nas imagens, os dois suspeitos chegaram ao local em outra motocicleta. O garupa desceu, se aproximou do veículo estacionado e conseguiu destravá-lo rapidamente, dando golpes na região da partida.

Na sequência, ele assumiu a motocicleta furtada e deixou o local acompanhado pelo comparsa, que seguiu na outra moto.

Até o fechamento desta reportagem, os suspeitos não haviam sido identificados e a motocicleta ainda não tinha sido recuperada.

O caso deve ser investigado pela Polícia Civil.

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