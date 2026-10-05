Uma câmera de segurança registrou o momento em que dois criminosos furtaram uma motocicleta na avenida Armando Salles Oliveira, no Parque Universitário, na região Sul de Franca. A ação aconteceu em poucos segundos e os suspeitos fugiram em seguida com o veículo.
Furto
Nas imagens, os dois suspeitos chegaram ao local em outra motocicleta. O garupa desceu, se aproximou do veículo estacionado e conseguiu destravá-lo rapidamente, dando golpes na região da partida.
Na sequência, ele assumiu a motocicleta furtada e deixou o local acompanhado pelo comparsa, que seguiu na outra moto.
Até o fechamento desta reportagem, os suspeitos não haviam sido identificados e a motocicleta ainda não tinha sido recuperada.
O caso deve ser investigado pela Polícia Civil.
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