Motoristas que utilizam a rodovia Cândido Portinari (SP-334), em Franca, devem ficar atentos às obras para implantação da travessia da adutora de abastecimento do novo Hospital São Joaquim/Unimed. Os trabalhos começam nesta quarta-feira, 7, no km 397+671, no viaduto da avenida Santos Dumont sobre a rodovia, e seguem até 20 de dezembro.
Primeira etapa
De acordo com a Arteris ViaPaulista, concessionária responsável pelo trecho, a primeira etapa será realizada entre 7 e 30 de outubro. Nesse período, serão executados serviços preparatórios para o prolongamento do guarda-corpo do viaduto.
Segundo a concessionária, não estão previstas intervenções no trânsito da rodovia nem nas alças de acesso durante essa fase.
Interdições nas alças
A partir de 31 de outubro, começa a segunda etapa da obra, com previsão de término em 20 de dezembro. Os trabalhos serão concentrados nos finais de semana.
Nesta fase, poderão ocorrer interdições parciais ou totais das alças de acesso da avenida Santos Dumont à SP-334, conforme a necessidade de cada etapa dos serviços.
A ViaPaulista informou que os locais serão sinalizados e acompanhados pelas equipes responsáveis para garantir a segurança dos trabalhadores e dos motoristas.
A orientação é para que os condutores redobrem a atenção ao passar pelo trecho e respeitem a sinalização implantada.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.