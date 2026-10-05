Motoristas que utilizam a rodovia Cândido Portinari (SP-334), em Franca, devem ficar atentos às obras para implantação da travessia da adutora de abastecimento do novo Hospital São Joaquim/Unimed. Os trabalhos começam nesta quarta-feira, 7, no km 397+671, no viaduto da avenida Santos Dumont sobre a rodovia, e seguem até 20 de dezembro.

Primeira etapa

De acordo com a Arteris ViaPaulista, concessionária responsável pelo trecho, a primeira etapa será realizada entre 7 e 30 de outubro. Nesse período, serão executados serviços preparatórios para o prolongamento do guarda-corpo do viaduto.

Segundo a concessionária, não estão previstas intervenções no trânsito da rodovia nem nas alças de acesso durante essa fase.

Interdições nas alças