Um motociclista ficou gravemente ferido após bater contra uma Ford Pampa na manhã desta segunda-feira, 5, na rua Minas Gerais, na Vila Aparecida, em Franca. O acidente foi registrado por uma câmera de segurança.
Nas imagens, é possível ver o momento em que a picape deixou uma garagem e entrou na rua. O motociclista se aproximou e tentou reduzir a velocidade, mas não conseguiu evitar a colisão.
Com o impacto, o motociclista bateu na traseira da Pampa e sofreu um ferimento grave na perna.
Ele recebeu atendimento do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e foi encaminhado para a Santa Casa de Franca.
A Polícia Militar esteve no endereço e registrou a ocorrência. As circunstâncias do acidente serão investigadas.
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