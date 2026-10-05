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Motociclista fica gravemente ferido após bater em Pampa em Franca

Por | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
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Reprodução/Câmera de segurança
Motociclista tenta evitar batida contra Pampa na Vila Aparecida, em Franca
Motociclista tenta evitar batida contra Pampa na Vila Aparecida, em Franca

Um motociclista ficou gravemente ferido após bater contra uma Ford Pampa na manhã desta segunda-feira, 5, na rua Minas Gerais, na Vila Aparecida, em Franca. O acidente foi registrado por uma câmera de segurança.

Nas imagens, é possível ver o momento em que a picape deixou uma garagem e entrou na rua. O motociclista se aproximou e tentou reduzir a velocidade, mas não conseguiu evitar a colisão.

Com o impacto, o motociclista bateu na traseira da Pampa e sofreu um ferimento grave na perna.

Ele recebeu atendimento do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e foi encaminhado para a Santa Casa de Franca.

A Polícia Militar esteve no endereço e registrou a ocorrência. As circunstâncias do acidente serão investigadas.

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