Um motociclista ficou gravemente ferido após bater contra uma Ford Pampa na manhã desta segunda-feira, 5, na rua Minas Gerais, na Vila Aparecida, em Franca. O acidente foi registrado por uma câmera de segurança.

Nas imagens, é possível ver o momento em que a picape deixou uma garagem e entrou na rua. O motociclista se aproximou e tentou reduzir a velocidade, mas não conseguiu evitar a colisão.

Com o impacto, o motociclista bateu na traseira da Pampa e sofreu um ferimento grave na perna.