O Portal GCN/Sampi e a Rádio Difusora mobilizaram toda a equipe nesse domingo, 4, para uma cobertura especial do 1º turno das Eleições 2026. A Marcha da Apuração levou informação em tempo real aos moradores de Franca e região e permitiu antecipar os primeiros resultados da votação na cidade, antes da divulgação oficial do TSE (Tribunal Superior Eleitoral).

Durante a apuração, a equipe coletou boletins de urna de pelo menos 30 colégios eleitorais da cidade. Os documentos foram levados à redação, onde os votos foram contabilizados por profissionais do GCN e da Difusora.

Apuração em primeira mão

A Marcha da Apuração começou às 16h, uma hora antes do fechamento das urnas. A partir das 17h, os votos começaram a ser computados e os resultados finais, projetados. Na primeira hora de resultados, a equipe ficou à frente dos números divulgados pelo TSE.