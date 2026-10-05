O Portal GCN/Sampi e a Rádio Difusora mobilizaram toda a equipe nesse domingo, 4, para uma cobertura especial do 1º turno das Eleições 2026. A Marcha da Apuração levou informação em tempo real aos moradores de Franca e região e permitiu antecipar os primeiros resultados da votação na cidade, antes da divulgação oficial do TSE (Tribunal Superior Eleitoral).
Durante a apuração, a equipe coletou boletins de urna de pelo menos 30 colégios eleitorais da cidade. Os documentos foram levados à redação, onde os votos foram contabilizados por profissionais do GCN e da Difusora.
Apuração em primeira mão
A Marcha da Apuração começou às 16h, uma hora antes do fechamento das urnas. A partir das 17h, os votos começaram a ser computados e os resultados finais, projetados. Na primeira hora de resultados, a equipe ficou à frente dos números divulgados pelo TSE.
Ao final do primeiro levantamento, com 100 urnas contabilizadas e 27,4 mil votos válidos, a equipe já apontava que Delegada Graciela (PL) ultrapassaria os 70 mil votos em Franca para deputada estadual e que Guilherme Cortez (PSOL) passaria dos 20 mil votos na cidade para deputado federal apenas.
Os números projetados pela equipe se confirmaram posteriormente com a totalização oficial. Graciela terminou a apuração em Franca com 125.624 votos totais, cerca de 70 mil em Franca, enquanto Guilherme Cortez recebeu 275.450 votos em todo o estado, sendo 20.436 votos na cidade. Os dois foram eleitos para a Alesp (Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo) e para a Câmara dos Deputados, em Brasília (DF), respectivamente.
O trabalho envolveu toda a equipe de jornalistas que integram a redação, além de funcionários de outros setores do grupo. Eles participaram diretamente da coleta, organização e contagem dos boletins de urna ao longo da tarde e da noite.
O editor Luciano Tortaro destacou que a cobertura das eleições deste domingo reforçou uma tradição mantida pelo GCN e pela Rádio Difusora há duas décadas. “Com o apoio de colaboradores de diferentes setores da empresa, realizamos uma ampla apuração paralela que permitiu antecipar à população de Franca e região a contagem de votos aos candidatos locais para deputado estadual e federal. Foi um trabalho de grande responsabilidade, agilidade e compromisso com a informação, que mais uma vez demonstrou a força do GCN na prestação de um serviço relevante à comunidade”.
Mais de seis horas de transmissão
Enquanto a equipe fazia a apuração dos votos, o jornalista Corrêa Neves Jr., a radialista Cíntia Flávia e o comentarista Carlos Gimenes permaneceram por mais de seis horas à frente da transmissão da Marcha da Apuração, pela Rádio Difusora e pelas redes sociais do GCN.
Um dos momentos da transmissão foi a confirmação da eleição de Guilherme Cortez para a Câmara dos Deputados. O então candidato acompanhava a Marcha da Apuração pela Difusora quando soube, durante a transmissão, que havia conquistado uma das cadeiras destinadas ao estado de São Paulo.
Logo após a confirmação dos resultados, Cortez e Graciela também participaram da transmissão, comentando a votação e a eleição.
“A Marcha de Apuração da Difusora e do portal GCN mais uma vez mostrou a força do nosso trabalho em equipe e o compromisso de levar informação em primeira mão aos nossos leitores e ouvintes. Foi um dia de muito trabalho, que envolveu profissionais da redação, reforçados pelo time administrativo no processamento dos votos, todos mobilizados para contabilizar os boletins de urna e antecipar os primeiros resultados em Franca”, destacou Corrêa Neves Jr., diretor do Portal GCN/Sampi e da Rádio Difusora.
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