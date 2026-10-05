Reeleita para o terceiro mandato com 125.624 votos no domingo, 4, a deputada estadual Delegada Graciela (PL) afirmou nesta segunda-feira, 5, em entrevista ao jornalista Corrêa Neves Jr., durante o programa “A Hora É Essa!”, da Rádio Difusora, que recebeu o resultado da votação recorde com surpresa e gratidão.

Graciela cresceu 82% em relação a 2022, quando obteve 68.955 votos, e alcançou a maior votação já registrada por um candidato a deputado estadual de Franca e região. Ela superou a marca de 122,5 mil votos de Roberto Engler em 2014.

“Eu sempre mantenho os pés no chão. Eu falo: vamos trabalhar com o pé no chão, claro, esperando realmente uma boa votação. Mas a minha assessoria, o pessoal que estava comigo, falava: ‘a senhora vai passar dos três dígitos’. Foi muito bom, uma grande alegria, uma surpresa muito bacana”, disse.