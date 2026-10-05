Reeleita para o terceiro mandato com 125.624 votos no domingo, 4, a deputada estadual Delegada Graciela (PL) afirmou nesta segunda-feira, 5, em entrevista ao jornalista Corrêa Neves Jr., durante o programa “A Hora É Essa!”, da Rádio Difusora, que recebeu o resultado da votação recorde com surpresa e gratidão.
Graciela cresceu 82% em relação a 2022, quando obteve 68.955 votos, e alcançou a maior votação já registrada por um candidato a deputado estadual de Franca e região. Ela superou a marca de 122,5 mil votos de Roberto Engler em 2014.
“Eu sempre mantenho os pés no chão. Eu falo: vamos trabalhar com o pé no chão, claro, esperando realmente uma boa votação. Mas a minha assessoria, o pessoal que estava comigo, falava: ‘a senhora vai passar dos três dígitos’. Foi muito bom, uma grande alegria, uma surpresa muito bacana”, disse.
A deputada afirmou que a votação expressiva também aumenta a responsabilidade do novo mandato. “A vitória não é só minha, é de todos nós. Recebo com muita gratidão mesmo, não esperava, mas agradecendo a Deus acima de tudo”, afirmou.
Única representante na Alesp
Graciela será a única representante de Franca e região na Alesp (Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo) na próxima legislatura. Atualmente, Guilherme Cortez (Psol) também ocupa uma cadeira na Assembleia, mas foi eleito deputado federal neste domingo. A partir de 2027, ele deixará a Alesp para assumir uma das cadeiras da Câmara dos Deputados, em Brasília.
Ela parabenizou o colega pela eleição. “Queria parabenizar o Guilherme Cortez, foi uma expressiva votação. Achei que a votação dele foi fantástica também.”
Para Graciela, o resultado obtido no domingo é fruto de um trabalho construído ao longo dos anos com a cidade e a população. “Eu sempre procurei estar presente, ouvir as demandas e transformar essas demandas em trabalho”, declarou.
Prioridades do novo mandato
Sobre as prioridades para o novo mandato, a deputada disse que manterá a linha municipalista. “Vou continuar trabalhando para trazer recursos para os hospitais, para as Santas Casas, ajudando as entidades assistenciais de Franca e região, continuar trabalhando pelas mulheres, para fortalecer as políticas de enfrentamento à violência, buscar recursos para infraestrutura e segurança”, afirmou.
De perfil de direita, mas sem radicalismo, segundo ela própria, Graciela afirmou que seguirá na defesa das forças de segurança e das políticas voltadas às mulheres. “Vou continuar trabalhando para fortalecer as nossas forças de segurança em todos os segmentos. Valorização das mulheres, trabalhando pelas cidades, porque eu sou municipalista. Mulher sempre foi a minha missão de vida. Sempre vou continuar defendendo o enfrentamento da violência doméstica.”
A deputada também citou ações realizadas nos primeiros mandatos. “Nós trabalhamos muito nesse sentido, fiz parte da Comissão dos Direitos da Mulher nos primeiros mandatos. Tanto é que as delegacias foram elevadas de classe, que era um pleito antigo, além de viaturas e DDMs (Delegacias de Defesa da Mulher) on-line em todo o Estado. Vou continuar o meu trabalho como sempre segui”, completou.
Ao final, Graciela reforçou o compromisso com Franca e a região e agradeceu a confiança recebida nas urnas.
“Nós vamos continuar trabalhando com muita força, com mais compromisso ainda pela nossa cidade de Franca e pela nossa região. Podem sempre contar com o meu trabalho, com a nossa força. Podem ter certeza de que vamos estar defendendo com unhas e dentes toda essa confiança que tiveram em mim”, concluiu.
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