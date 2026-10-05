Depois de duas décadas sem representante próprio na Câmara dos Deputados, Franca volta a ter voz em Brasília (DF). E o novo deputado chega com um diagnóstico duro sobre a cidade. “Eu acho que Franca hoje vive uma crise de perspectiva de futuro”, disse Guilherme Cortez (Psol), eleito deputado federal com 275.450 votos.

A declaração foi dada nesta segunda-feira, 5, em entrevista exclusiva ao programa “A Hora É Essa!”, da Rádio Difusora, apresentado por Corrêa Neves Jr. Durante a conversa, o parlamentar eleito disse que vai representar toda a região no Congresso Nacional, inclusive os eleitores que não votaram nele. Também tratou do cenário nacional diante de uma reeleição de Lula (PT) ou de um eventual governo de Flávio Bolsonaro (PL), além dos rumos da esquerda.

O último deputado federal eleito por Franca havia sido Dr. Ubiali, em 2006, com mandato de 2007 a 2010. Mais tarde, como suplente, ele voltou temporariamente à Câmara. Cortez diz ter consciência do peso que herda. “Eu entendo que a minha responsabilidade se amplia agora para ser o único representante da nossa região no Congresso Nacional”, afirmou.