Flávio Bolsonaro (PL), Tarcísio de Freitas (Republicanos), Guilherme Derrite (PP) e André do Prado (PL) foram os mais votados em todas as cidades da região de Franca nas eleições desse domingo, 4. O resultado se repetiu nos oito municípios analisados — Restinga, Itirapuã, Patrocínio Paulista, Cristais Paulista, Pedregulho, Rifaina, Ribeirão Corrente e Jeriquara.
Os dados têm como base os resultados divulgados pelo TSE (Tribunal Superior Eleitoral) após a contabilização de 100% das urnas da região.
Entre os quatro, os maiores percentuais foram registrados em Rifaina para Flávio Bolsonaro, com 59,97% dos votos válidos, e para os dois candidatos ao Senado: Guilherme Derrite teve 36,92% e André do Prado, 35,98%.
Já Tarcísio alcançou seu maior percentual em Patrocínio Paulista, com 73,63% dos votos válidos.
O melhor desempenho dos candidatos que ficaram em segundo lugar apareceu em Itirapuã. Lula (PT) recebeu 46,30% dos votos válidos para presidente, ficando a apenas 0,66 ponto percentual de Flávio Bolsonaro.
Fernando Haddad (PT) teve 40,07% para governador, enquanto Simone Tebet (PSB) chegou a 20,28% na disputa pelo Senado. Marina Silva (Rede) também registrou seu maior percentual entre as oito cidades em Itirapuã, com 18,89%.
Em Franca
Em Franca, o cenário foi semelhante ao observado nas cidades da região. Flávio Bolsonaro recebeu 108,3 mil votos, cerca de 60% dos válidos, contra 54,1 mil de Lula, que teve 30%.
Tarcísio foi o mais votado para governador, com cerca de 120 mil votos, ou 71% dos válidos, enquanto Fernando Haddad recebeu 47,6 mil, correspondentes a 28,1%.
Na disputa pelo Senado, Guilherme Derrite e André do Prado também lideraram a votação em Franca. Derrite recebeu 108,1 mil votos (33,96%), enquanto André do Prado teve 105,5 mil (33,15%). Simone Tebet somou 50,2 mil votos (15,76%) e Marina Silva, 46 mil (14,46%).
Resultados nas cidades da região de Franca
Restinga
Presidente:
- Flávio Bolsonaro (PL): 2.653 (53,68%)
- Lula (PT): 1.931 (39,07%)
- Augusto Cury (Avante): 140 (2,83%)
- Renan Santos (Missão): 144 (2,91%)
- Ronaldo Caiado (PSD): 60 (1,21%)
- Zema (Novo): 7 (0,14%)
Governador:
- Tarcísio (Republicanos): 3.150 (67,54%)
- Fernando Haddad (PT): 1.489 (31,93%)
Senador:
Itirapuã
Presidente:
- Flávio Bolsonaro (PL): 1.709 (46,96%)
- Lula (PT): 1.685 (46,3%)
- Augusto Cury (Avante): 97 (2,67%)
- Renan Santos (Missão): 55 (1,51%)
- Ronaldo Caiado (PSD): 81 (2,23%)
- Zema (Novo): 10 (0,27%)
Governador:
- Tarcísio (Republicanos): 2.047 (59,52%)
- Fernando Haddad (PT): 1.378 (40,07%)
Senador:
- Guilherme Derrite (PP): 1.915 (30,29%)
- André do Prado (PL): 1.828 (28.91%)
- Simone Tebet (PSB): 1.282 (20,28%)
- Marina Silva (Rede): 1.194 (18.89%)
Patrocínio Paulista
Presidente:
- Flávio Bolsonaro (PL): 4.628 (59.23%)
- Lula (PT): 2.474 (31.66%)
- Augusto Cury (Avante): 281 (3,6%)
- Renan Santos (Missão): 131 (1,69%)
- Ronaldo Caiado (PSD): 248 (3,17%)
- Zema (Novo): 43 (0,55%)
Governador:
- Tarcísio (Republicanos): 5.402 (73,63%)
- Fernando Haddad (PT): 1.882 (25,65%)
Senador:
- Guilherme Derrite (PP): 4.770 (35%)
- André do Prado (PL): 4.723 (34,6%)
- Simone Tebet (PSB): 1.968 (14,44%)
- Marina Silva (Rede): 1.781 (13,07%)
Cristais Paulista
Presidente:
- Flávio Bolsonaro (PL): 3.118 (58,15%)
- Lula (PT): 1.798 (33,53%)
- Augusto Cury (Avante): 192 (3,58%)
- Renan Santos (Missão): 101 (1,88%)
- Ronaldo Caiado (PSD): 128 (2,39%)
- Zema (Novo): 16 (0,3%)
Governador:
- Tarcísio (Republicanos): 3.615 (71,64%)
- Fernando Haddad (PT): 1.380 (27,46%)
Senador:
- Guilherme Derrite (PP): 3.204 (34,01%)
- André do Prado (PL): 3.213 (34,10%)
- Simone Tebet (PSB): 1.461 (15,51%)
- Marina Silva (Rede): 1.335 (14,17%)
Pedregulho
Presidente:
- Flávio Bolsonaro (PL): 4.448 (49,41%)
- Lula (PT): 2.022 (44,67%)
- Augusto Cury (Avante): 187 (2,08%)
- Renan Santos (Missão): 184 (2,04%)
- Ronaldo Caiado (PSD): 121 (1,34%)
- Zema (Novo): 38 (0,42%)
Governador:
- Tarcísio (Republicanos): 5.307 (63,04%)
- Fernando Haddad (PT): 3.034 (36,29%)
Senador:
- Guilherme Derrite (PP): 4.944 (32,14%)
- André do Prado (PL): 4.813 (31,29%)
- Simone Tebet (PSB): 2.804 (18,23%)
- Marina Silva (Rede): 2.562 (16,66%)
Rifaina
Presidente:
- Flávio Bolsonaro (PL): 2.204 (59,97%)
- Lula (PT): 1.254 (34,12%)
- Augusto Cury (Avante): 84 (2,29%)
- Renan Santos (Missão): 65 (1,77%)
- Ronaldo Caiado (PSD): 45 (1,22%)
- Zema (Novo): 19 (0,52%)
Governador:
- Tarcísio (Republicanos): 2.500 (72,25%)
- Fernando Haddad (PT): 955 (27,6%)
Senador:
- Guilherme Derrite (PP): 2.435 (36,92%)
- André do Prado (PL): 2.373 (35,98%)
- Simone Tebet (PSB): 908 (13,77%)
- Marina Silva (Rede): 813 (12,33%)
Ribeirão Corrente
Presidente:
- Flávio Bolsonaro (PL): 1.686 (53,68%)
- Lula (PT): 1.279 (40,72%)
- Augusto Cury (Avante): 71 (2,26%)
- Renan Santos (Missão): 45 (1,43%)
- Ronaldo Caiado (PSD): 50 (1,59%)
- Zema (Novo): 8 (0,25%)
Governador:
- Tarcísio (Republicanos): 1.949 (67,25%)
- Fernando Haddad (PT): 942 (32,25%)
Senador:
- Guilherme Derrite (PP): 1.809 (32,98%)
- André do Prado (PL): 1.825 (33,27%)
- Simone Tebet (PSB): 933 (17,01%)
- Marina Silva (Rede): 865 (15,77%)
Jeriquara
Presidente:
- Flávio Bolsonaro (PL): 1.270 (49,82%)
- Lula (PT): 1.060 (41,58%)
- Augusto Cury (Avante): 136 (5,34%)
- Renan Santos (Missão): 41 (1,61%)
- Ronaldo Caiado (PSD): 31 (1,22%)
- Zema (Novo): 7 (0,27)
Governador:
- Tarcísio (Republicanos): 1.686 (69.99%)
- Fernando Haddad (PT): 716 (29.72%)
Senador:
- Guilherme Derrite (PP): 1.514 (33.71%)
- André do Prado (PL): 1.482 (33%)
- Simone Tebet (PSB): 756 (16.83%)
- Marina Silva (Rede): 653 (14.54%)
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