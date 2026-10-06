Flávio Bolsonaro (PL), Tarcísio de Freitas (Republicanos), Guilherme Derrite (PP) e André do Prado (PL) foram os mais votados em todas as cidades da região de Franca nas eleições desse domingo, 4. O resultado se repetiu nos oito municípios analisados — Restinga, Itirapuã, Patrocínio Paulista, Cristais Paulista, Pedregulho, Rifaina, Ribeirão Corrente e Jeriquara.

Os dados têm como base os resultados divulgados pelo TSE (Tribunal Superior Eleitoral) após a contabilização de 100% das urnas da região.

Entre os quatro, os maiores percentuais foram registrados em Rifaina para Flávio Bolsonaro, com 59,97% dos votos válidos, e para os dois candidatos ao Senado: Guilherme Derrite teve 36,92% e André do Prado, 35,98%.