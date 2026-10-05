O comércio de Franca deve movimentar até R$ 17,3 milhões com as vendas do Dia das Crianças, celebrado em 12 de outubro, segundo estimativa do IE-Acif (Instituto de Economia da Associação do Comércio e Indústria de Franca). Vestuário e calçados devem concentrar a maior parte dos recursos.

Os dois segmentos respondem juntos por R$ 16,4 milhões da projeção. O vestuário deve movimentar R$ 9,3 milhões, enquanto os calçados têm estimativa de R$ 7,1 milhões.

Na sequência aparecem os setores de eletroeletrônicos, com previsão de R$ 604 mil, e brinquedos, com R$ 333 mil.

Cenário econômico