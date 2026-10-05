O comércio de Franca deve movimentar até R$ 17,3 milhões com as vendas do Dia das Crianças, celebrado em 12 de outubro, segundo estimativa do IE-Acif (Instituto de Economia da Associação do Comércio e Indústria de Franca). Vestuário e calçados devem concentrar a maior parte dos recursos.
Os dois segmentos respondem juntos por R$ 16,4 milhões da projeção. O vestuário deve movimentar R$ 9,3 milhões, enquanto os calçados têm estimativa de R$ 7,1 milhões.
Na sequência aparecem os setores de eletroeletrônicos, com previsão de R$ 604 mil, e brinquedos, com R$ 333 mil.
Cenário econômico
Segundo o economista responsável pelo IE-Acif, Rodrigo Souza, a projeção ocorre em um momento de sinais positivos na economia de Franca, apesar dos efeitos dos juros elevados, do aumento do custo do crédito e das incertezas no cenário internacional.
“Entre os indicadores que registraram crescimento estão a abertura de empresas, a geração de empregos formais e as exportações”, afirma Souza.
De janeiro a setembro de 2026, Franca registrou 1.501 novas empresas. Desse total, 83% são MEIs (Microempreendedores Individuais).
No mercado de trabalho, até julho, foram gerados 3.909 novos empregos formais. Com isso, o número de trabalhadores com carteira assinada chegou a 102.791, alta de 4% em relação a dezembro de 2025.
Mais renda no fim do ano
Outro fator apontado pelo instituto que pode contribuir para o desempenho do comércio no segundo semestre é a maior circulação de renda tradicionalmente observada no último trimestre do ano.
O período concentra pagamentos de bônus PLR (Participação nos Lucros e Resultados) e antecipações do décimo terceiro salário, ampliando o potencial de consumo das famílias.
Preparação para a data
Para o presidente da Acif, Fernando Rached Jorge, o Dia das Crianças representa uma oportunidade para comerciantes e consumidores.
“Além de celebrar as crianças, o Dia das Crianças movimenta o comércio e gera oportunidades para os negócios. É um período importante para o empresário se preparar e, para o consumidor, uma oportunidade de prestigiar as empresas de Franca, fortalecendo a nossa economia”, afirma.
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