05 de outubro de 2026
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ECONOMIA

Dia das Crianças deve movimentar R$ 17,3 milhões em Franca

Por Pedro Dartibale | da Redação
| Tempo de leitura: 2 min
Sampi/Franca
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Wilker Maia/ACIF
Centro de Franca visto do alto: data deve impulsionar comércio
Centro de Franca visto do alto: data deve impulsionar comércio

O comércio de Franca deve movimentar até R$ 17,3 milhões com as vendas do Dia das Crianças, celebrado em 12 de outubro, segundo estimativa do IE-Acif (Instituto de Economia da Associação do Comércio e Indústria de Franca). Vestuário e calçados devem concentrar a maior parte dos recursos.

Os dois segmentos respondem juntos por R$ 16,4 milhões da projeção. O vestuário deve movimentar R$ 9,3 milhões, enquanto os calçados têm estimativa de R$ 7,1 milhões.

Na sequência aparecem os setores de eletroeletrônicos, com previsão de R$ 604 mil, e brinquedos, com R$ 333 mil.

Cenário econômico

Segundo o economista responsável pelo IE-Acif, Rodrigo Souza, a projeção ocorre em um momento de sinais positivos na economia de Franca, apesar dos efeitos dos juros elevados, do aumento do custo do crédito e das incertezas no cenário internacional.

“Entre os indicadores que registraram crescimento estão a abertura de empresas, a geração de empregos formais e as exportações”, afirma Souza.

De janeiro a setembro de 2026, Franca registrou 1.501 novas empresas. Desse total, 83% são MEIs (Microempreendedores Individuais).

No mercado de trabalho, até julho, foram gerados 3.909 novos empregos formais. Com isso, o número de trabalhadores com carteira assinada chegou a 102.791, alta de 4% em relação a dezembro de 2025.

Mais renda no fim do ano

Outro fator apontado pelo instituto que pode contribuir para o desempenho do comércio no segundo semestre é a maior circulação de renda tradicionalmente observada no último trimestre do ano.

O período concentra pagamentos de bônus  PLR (Participação nos Lucros e Resultados) e antecipações do décimo terceiro salário, ampliando o potencial de consumo das famílias.

Preparação para a data

Para o presidente da Acif, Fernando Rached Jorge, o Dia das Crianças representa uma oportunidade para comerciantes e consumidores.

“Além de celebrar as crianças, o Dia das Crianças movimenta o comércio e gera oportunidades para os negócios. É um período importante para o empresário se preparar e, para o consumidor, uma oportunidade de prestigiar as empresas de Franca, fortalecendo a nossa economia”, afirma.

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