Quem não conseguiu votar no 1º turno das Eleições 2026 e não justificou a ausência no dia da votação tem até 3 de dezembro para regularizar a situação. O requerimento pode ser apresentado pelo aplicativo e-Título, pelo Autoatendimento Eleitoral ou presencialmente em qualquer cartório eleitoral.

É necessário anexar documentos que comprovem o motivo da ausência. O pedido será analisado pelo juiz ou pela juíza da zona eleitoral responsável.

Como justificar

Pelo e-Título: o aplicativo, disponível gratuitamente para Android e iOS, deve estar atualizado e só pode ser utilizado por quem não teve o título cancelado. Na aba “Mais opções”, o eleitor deve selecionar “Justificativa de Ausência” e, depois, “Nova Justificativa”.