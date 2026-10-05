O Franca Basquete se prepara para disputar sua nona final do Campeonato Paulista nos últimos dez anos. A decisão deste ano será contra o Mogi das Cruzes e a equipe do técnico Helinho Garcia terá a vantagem de jogar três partidas em casa na série melhor de cinco.

O primeiro jogo será nesta quarta-feira, 7, às 20h, no ginásio "Pedrocão", em Franca. Depois o playoff vai para o ginásio Hugo Ramos, em Mogi das Cruzes, no sábado, 10, às 19h, e na segunda-feira, 12, às 16h. Se necessário, os jogos 4 e 5 serão na quinta-feira, 15, e sexta-feira, 16, ambos às 20h, novamente em Franca.

Helinho destacou o crescimento do time nesse início de temporada. "A gente vem crescendo jogo a jogo, com os jovens aproveitando cada oportunidade. Estamos felizes e orgulhosos de ter conquistado a vaga em mais uma final e vamos em busca da vitória para dar o primeiro passo rumo ao título paulista", disse o treinador, que deve ter todos os jogadores à disposição, com exceção do ala/pivô Lucas Siewert, que se recupera de cirurgia no pé.