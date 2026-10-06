A votação para deputado federal e estadual em Franca revelou comportamentos distintos do eleitorado na escolha entre candidatos ligados à cidade e nomes de fora da região. Na disputa pela Câmara dos Deputados, um candidato sem base eleitoral local terminou na liderança: Lucas Pavanato (PL) recebeu 25.166 votos, superando Guilherme Cortez (Psol), o candidato ligado a Franca mais votado, que teve 20.436.
Já na eleição para a Assembleia Legislativa, os candidatos da região ocuparam as primeiras posições. Delegada Graciela (PL) foi a mais votada, com 71.003 votos, seguida por Flávia Lancha (PSD), com 19.580. A primeira candidata de fora da região a aparecer na lista foi Eduarda Campopiano (PL), com 10.168 votos.
O contraste mostra que a preferência por candidatos locais não se repetiu da mesma forma nas duas disputas. Para deputado federal, um nome de fora conseguiu superar individualmente o principal candidato francano. Para deputado estadual, os votos se concentraram majoritariamente nos candidatos ligados à cidade e à região.
Federal teve maior presença de candidatos de fora
Lucas Pavanato foi o candidato mais votado para deputado federal em Franca, com 25.166 votos. Guilherme Cortez ficou em segundo, com 20.436, diferença de 4.730 votos.
Na sequência, entre os candidatos ligados à cidade e à região, apareceram Cynthia Milhim, com 16.949 votos; João Rocha, com 13.777; Daniel Bassi, com 10.849; e Gilson de Souza, com 9.065.
Considerando os dez candidatos ligados a Franca e à região incluídos no levantamento, a votação conjunta superou 78 mil votos. O resultado indica que, apesar da liderança individual de Pavanato, os candidatos locais tiveram peso significativo quando considerados em conjunto.
Pavanato, porém, não foi o único candidato de fora a obter votação relevante. Erika Hilton (Psol) recebeu 4.638 votos; Renato Bolsonaro (PL), 3.644; Kim Kataguiri (Missão), 2.859; Altair Moraes (Republicanos), 2.399; Luiz Philippe de Orléans e Bragança (PL), 1.580; e Marina Helena (Novo), 1.311.
Estadual concentra votação nos candidatos locais
Na eleição para deputado estadual, a diferença entre candidatos locais e de fora foi mais acentuada.
Delegada Graciela liderou com 71.003 votos. Flávia Lancha ficou em segundo, com 19.580. Juntas, as duas candidatas ligadas à cidade e à região somaram 90.583 votos.
Eduarda Campopiano foi a primeira candidata de fora da região a aparecer na classificação, com 10.168 votos. A diferença para Graciela foi de 60.835 votos.
Depois dela, apareceram Paula da Bancada Feminista (Psol), com 2.657 votos; Professora Bebel (PT), com 2.641; Duda Hidalgo (PT), com 2.438; Eduardo Suplicy (PT), com 2.183; e Sebastião Santos (Republicanos), com 2.182.
O resultado estadual, portanto, apresenta uma concentração maior da votação nos nomes ligados a Franca e à região, enquanto a disputa federal teve maior presença de candidatos de projeção estadual ou nacional entre os mais votados.
Franca garantiu vaga em São Paulo e Brasília
Além da votação em Franca, o resultado das urnas garantiu representantes ligados à cidade nas duas casas legislativas. Guilherme Cortez foi eleito deputado federal, enquanto Delegada Graciela conquistou novo mandato na Assembleia Legislativa.
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