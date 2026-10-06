A votação para deputado federal e estadual em Franca revelou comportamentos distintos do eleitorado na escolha entre candidatos ligados à cidade e nomes de fora da região. Na disputa pela Câmara dos Deputados, um candidato sem base eleitoral local terminou na liderança: Lucas Pavanato (PL) recebeu 25.166 votos, superando Guilherme Cortez (Psol), o candidato ligado a Franca mais votado, que teve 20.436.

Já na eleição para a Assembleia Legislativa, os candidatos da região ocuparam as primeiras posições. Delegada Graciela (PL) foi a mais votada, com 71.003 votos, seguida por Flávia Lancha (PSD), com 19.580. A primeira candidata de fora da região a aparecer na lista foi Eduarda Campopiano (PL), com 10.168 votos.

O contraste mostra que a preferência por candidatos locais não se repetiu da mesma forma nas duas disputas. Para deputado federal, um nome de fora conseguiu superar individualmente o principal candidato francano. Para deputado estadual, os votos se concentraram majoritariamente nos candidatos ligados à cidade e à região.

Federal teve maior presença de candidatos de fora