Uma ação realizada na manhã desta segunda-feira, 5, na avenida Willian Azzuz, na zona norte de Franca, encaminhou 15 pessoas em situação de rua para equipamentos públicos do município.

A iniciativa reuniu equipes da Secretaria de Ação Social, GCM (Guarda Civil Municipal), Polícia Militar e Abordagem Social.

Segundo a Prefeitura, o objetivo foi oferecer atendimento e apresentar às pessoas em situação de rua os serviços disponibilizados pela rede municipal.