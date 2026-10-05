05 de outubro de 2026
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MORADORES DE RUA

Ação conjunta encaminha 15 pessoas em situação de rua em Franca

Por Ariane Jud | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/Prefeitura de Franca
GCM (Guarda Civil Municipal), Polícia Militar e Abordagem Social
GCM (Guarda Civil Municipal), Polícia Militar e Abordagem Social

Uma ação realizada na manhã desta segunda-feira, 5, na avenida Willian Azzuz, na zona norte de Franca, encaminhou 15 pessoas em situação de rua para equipamentos públicos do município.

A iniciativa reuniu equipes da Secretaria de Ação Social, GCM (Guarda Civil Municipal), Polícia Militar e Abordagem Social.

Segundo a Prefeitura, o objetivo foi oferecer atendimento e apresentar às pessoas em situação de rua os serviços disponibilizados pela rede municipal.

Durante a ação, as 15 pessoas foram encaminhadas para equipamentos públicos, onde puderam receber atendimento da rede municipal de assistência social.

A atividade contou com a atuação integrada das equipes de segurança e assistência social durante a abordagem na avenida.

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