Uma ação realizada na manhã desta segunda-feira, 5, na avenida Willian Azzuz, na zona norte de Franca, encaminhou 15 pessoas em situação de rua para equipamentos públicos do município.
A iniciativa reuniu equipes da Secretaria de Ação Social, GCM (Guarda Civil Municipal), Polícia Militar e Abordagem Social.
Segundo a Prefeitura, o objetivo foi oferecer atendimento e apresentar às pessoas em situação de rua os serviços disponibilizados pela rede municipal.
Durante a ação, as 15 pessoas foram encaminhadas para equipamentos públicos, onde puderam receber atendimento da rede municipal de assistência social.
A atividade contou com a atuação integrada das equipes de segurança e assistência social durante a abordagem na avenida.
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