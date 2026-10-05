Black Friday e Natal estão entre os momentos mais importantes do calendário comercial e, para as empresas que querem aproveitar o aumento da intenção de compra, o planejamento de marketing precisa ser estruturado com antecedência. Por meio da Agência ACIF, a Associação do Comércio e Indústria de Franca orienta as empresas a anteciparem suas ações para fortalecer a marca, ampliar a presença no mercado e chegar às principais datas de vendas do semestre mais preparadas para disputar a atenção do consumidor.

A relevância desse período pode ser medida pelos números do comércio francano. Segundo dados do Instituto de Economia da ACIF, a Black Friday movimentou mais de R$ 38 milhões em 2025, enquanto o Natal respondeu por R$ 56,1 milhões. Juntas, as duas datas representaram mais de R$ 94 milhões para o comércio local.

“Em um período com tamanho potencial de consumo, a preparação não envolve apenas definir descontos e ofertas”, alerta a supervisora da Agência ACIF, Luciene Batista. “É preciso pensar, com antecedência, em como a empresa será apresentada ao público, quais canais serão utilizados para alcançá-lo e de que maneira a comunicação poderá transformar visibilidade em oportunidades de negócio”, diz.

É nesse planejamento que atua a Agência ACIF, que reúne soluções de marketing para diferentes necessidades das empresas. O trabalho pode começar pelo próprio posicionamento da marca, com rebranding e identidade visual, e avançar para ações de alcance e conversão, como tráfego pago no Google e nas redes sociais.

A Agência também oferece elaboração de outdoor para empresas que buscam ampliar sua presença local, além de soluções digitais para e-commerce, sites e landing pages, estruturando os canais que receberão o público atraído pelas campanhas.

Uma campanha de Black Friday, por exemplo, pode exigir construção de expectativa, divulgação, direcionamento de tráfego e uma estrutura digital capaz de receber os interessados. Isso significa que a preparação vai além da definição de promoções: envolve organizar a comunicação e os canais de venda antes que a disputa pela atenção do consumidor se intensifique.

“Black Friday e Natal não começam no dia da promoção. Começam agora, com planejamento. A empresa precisa olhar para a sua marca, para os canais que utiliza e para a forma como quer chegar ao consumidor. Quanto antes esse trabalho começa, mais possibilidades existem de estruturar uma comunicação adequada para cada negócio”, destaca Luciene.

Empresas interessadas em preparar suas estratégias para Black Friday e Natal podem procurar a Agência ACIF e conhecer as soluções disponíveis para cada necessidade pelo WhatsApp (16) 99156-3799 https://wa.me/16991563799.

Serviço

Agência ACIF – estratégias para Black Friday e Natal

Atividades: identidade visual, tráfego pago, outdoor, e-commerce, sites e landing pages e orientação estratégica para campanhas.

Contato: WhatsApp (16) 99156-3799 - https://wa.me/16991563799.