Um homem foi abordado pela Polícia Militar na madrugada desta segunda-feira, 5, na rua Jovina Trajano Borges, em Ituverava, cerca de 70 quilômetros de Franca, e teve uma arma branca com lâmina de aproximadamente 60 centímetros apreendida.

A abordagem ocorreu durante patrulhamento, após os policiais visualizarem o homem carregando um saco que aparentava conter grande quantidade de objetos. Durante a averiguação, foi constatado que o material era composto por itens recicláveis.

Segundo a Polícia Militar, o homem é de Sertãozinho e estava de passagem por Ituverava, com destino a Uberaba. Em consulta aos sistemas, foram identificados registros anteriores por roubo, tráfico de drogas, furto, ameaça, desacato, maus-tratos a animais e importunação sexual.