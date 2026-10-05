Dois homens foram presos pela Força Tática da Polícia Militar após serem flagrados em um veículo que havia sido furtado durante uma invasão a uma residência, no fim da noite de sábado, 3, em Franca.

A abordagem aconteceu durante patrulhamento pela Vila Formosa. Os policiais perceberam um Fiat Uno verde com três ocupantes e notaram que os homens se abaixaram dentro do veículo ao perceberem a aproximação da viatura.

Na tentativa de abordagem, na rua Carlos de Vilhena, o motorista parou o carro repentinamente. Os três ocupantes desceram e fugiram a pé. Um deles foi localizado cerca de um quarteirão depois. Com o apoio de outras equipes, um segundo suspeito acabou encontrado escondido entre arbustos. O terceiro conseguiu escapar.

Veículo estava carregado com objetos