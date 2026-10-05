Dois homens foram presos pela Força Tática da Polícia Militar após serem flagrados em um veículo que havia sido furtado durante uma invasão a uma residência, no fim da noite de sábado, 3, em Franca.
A abordagem aconteceu durante patrulhamento pela Vila Formosa. Os policiais perceberam um Fiat Uno verde com três ocupantes e notaram que os homens se abaixaram dentro do veículo ao perceberem a aproximação da viatura.
Na tentativa de abordagem, na rua Carlos de Vilhena, o motorista parou o carro repentinamente. Os três ocupantes desceram e fugiram a pé. Um deles foi localizado cerca de um quarteirão depois. Com o apoio de outras equipes, um segundo suspeito acabou encontrado escondido entre arbustos. O terceiro conseguiu escapar.
Veículo estava carregado com objetos
Durante a vistoria no Uno, os policiais encontraram diversos produtos que teriam sido levados de uma residência. O próprio veículo também teria sido furtado durante a ação.
Entre os materiais recuperados, estavam um PlayStation 5, uma televisão Samsung de 65 polegadas, cinco celulares, joias, bolsas, relógios, cartões de crédito, fones de ouvido, dois pares de tênis, moedas de colecionador, além de outros objetos.
A equipe do Supervisor Tático também foi até o imóvel furtado e conseguiu localizar as vítimas, que posteriormente foram até a CPJ (Central de Polícia Judiciária) para prestar esclarecimentos.
De acordo com a Polícia Militar, os dois suspeitos ofereceram resistência durante a prisão. Foi necessário o uso de força física moderada para contê-los e algemá-los.
A ocorrência foi apresentada à Polícia Civil. A delegada de plantão ratificou a prisão dos dois homens por furto qualificado. Eles permaneceram à disposição da Justiça.
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