Franca terá uma semana de mudanças no tempo, com chuva e possibilidade de trovoadas nos primeiros dias e temperaturas em elevação a partir de quarta-feira, 7. Segundo a previsão da Climatempo, os termômetros podem chegar aos 34°C no sábado, enquanto a chuva volta a aparecer no domingo.
Chuva marca início da semana
Nesta segunda-feira, 5, a previsão aponta sol entre muitas nuvens pela manhã e chuva forte durante a tarde, com possibilidade de trovoadas à noite. As temperaturas devem variar entre 18°C e 27°C, com 83% de chance de chuva e acumulado estimado em 8,1 milímetros.
A terça-feira, 6, deve ser o dia mais chuvoso da semana. A previsão indica chuva durante o dia e à noite, com mínima de 20°C e máxima de 24°C. O volume estimado é de 21,2 milímetros, com 85% de possibilidade de precipitação.
Na quarta-feira, 7, a chuva perde força. O dia deve ter sol entre muitas nuvens e pancadas de chuva à tarde e à noite. A temperatura fica entre 20°C e 28°C, com 73% de chance de chuva e previsão de 3,3 milímetros.
Temperaturas sobem a partir de quinta
A partir de quinta-feira, 8, o tempo fica mais firme e as temperaturas começam a subir. A previsão aponta sol entre muitas nuvens, sem expectativa de chuva, com mínima de 20°C e máxima de 31°C.
Na sexta-feira, 9, o calor aumenta ainda mais. Os termômetros devem variar entre 19°C e 32°C, também sem previsão de chuva. O tempo deve permanecer ensolarado, com algumas nuvens e formação de nevoeiro durante a noite.
O sábado, 10, deve manter a tendência do calor em Franca. A previsão indica mínima de 20°C e máxima de 34°C. O dia terá sol entre muitas nuvens, mas não há indícios de chuva.
Chuva retorna no domingo
No domingo, 11, a temperatura atinge o teto. A previsão aponta mínima de 20°C e máxima de 34°C, com sol entre muitas nuvens e possibilidade de pancadas leves de chuva durante a tarde e à noite.
A chance de chuva para o domingo é de 58%, com acumulado estimado em 0,2 milímetro.
Os dados são da Climatempo e podem sofrer alterações conforme as atualizações dos modelos meteorológicos.
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