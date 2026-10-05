Franca terá uma semana de mudanças no tempo, com chuva e possibilidade de trovoadas nos primeiros dias e temperaturas em elevação a partir de quarta-feira, 7. Segundo a previsão da Climatempo, os termômetros podem chegar aos 34°C no sábado, enquanto a chuva volta a aparecer no domingo.

Chuva marca início da semana

Nesta segunda-feira, 5, a previsão aponta sol entre muitas nuvens pela manhã e chuva forte durante a tarde, com possibilidade de trovoadas à noite. As temperaturas devem variar entre 18°C e 27°C, com 83% de chance de chuva e acumulado estimado em 8,1 milímetros.

A terça-feira, 6, deve ser o dia mais chuvoso da semana. A previsão indica chuva durante o dia e à noite, com mínima de 20°C e máxima de 24°C. O volume estimado é de 21,2 milímetros, com 85% de possibilidade de precipitação.