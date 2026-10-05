A DIG (Delegacia de Investigações Gerais) identificou um dos suspeitos de invadir o Museu Histórico Municipal José Chiachiri, em Franca, e furtar armamentos antigos e uma granada do acervo histórico da cidade. O crime aconteceu em 18 de fevereiro e, segundo a Polícia Civil, o suspeito já estava preso por outro crime quando foi identificado pela investigação, mas deixou a cadeia e não foi mais localizado.

De acordo com o delegado Gabriel Fernando Tomaz Silva, da DIG, a Polícia Civil concluiu o inquérito em relação ao suspeito e pediu à Justiça a prisão preventiva dele. Segundo o delegado, o homem possui diversas passagens criminais, principalmente por crimes patrimoniais e furtos qualificados.

“Esse homem que foi identificado pela DIG é um suspeito que tem uma ficha criminal gigantesca, com vários crimes patrimoniais, inclusive vários crimes de furto qualificado. Então, é algo que acaba motivando um pedido de prisão pela Polícia Civil”, afirmou Gabriel Fernando.

Objetos recuperados