A DIG (Delegacia de Investigações Gerais) identificou um dos suspeitos de invadir o Museu Histórico Municipal José Chiachiri, em Franca, e furtar armamentos antigos e uma granada do acervo histórico da cidade. O crime aconteceu em 18 de fevereiro e, segundo a Polícia Civil, o suspeito já estava preso por outro crime quando foi identificado pela investigação, mas deixou a cadeia e não foi mais localizado.
De acordo com o delegado Gabriel Fernando Tomaz Silva, da DIG, a Polícia Civil concluiu o inquérito em relação ao suspeito e pediu à Justiça a prisão preventiva dele. Segundo o delegado, o homem possui diversas passagens criminais, principalmente por crimes patrimoniais e furtos qualificados.
“Esse homem que foi identificado pela DIG é um suspeito que tem uma ficha criminal gigantesca, com vários crimes patrimoniais, inclusive vários crimes de furto qualificado. Então, é algo que acaba motivando um pedido de prisão pela Polícia Civil”, afirmou Gabriel Fernando.
Objetos recuperados
Parte dos objetos furtados do museu foi recuperada durante outras ocorrências policiais. Segundo o delegado, denúncias recebidas pela polícia ajudaram a localizar algumas das armas que haviam sido levadas.
A maior parte do material, porém, ainda não foi encontrada. As investigações continuam para tentar recuperar todos os objetos e identificar os outros dois envolvidos no crime.
“Essas denúncias permitiram localizar o paradeiro de algumas dessas armas, porém a maioria ainda continua sem notícias. Então, as investigações seguem para recuperar totalmente o que foi levado, bem como identificar os outros dois que participaram do crime”, disse o delegado.
Invasão
O Museu Histórico Municipal José Chiachiri foi invadido durante o período de Carnaval. Os criminosos acessaram o prédio pelo portão dos fundos, na rua Campos Salles, e subido pela escada localizada na parte externa até chegar às salas onde estavam os equipamentos.
Entre os itens levados, estavam armamentos antigos relacionados a períodos de guerra e peças que faziam parte do acervo do município. Uma granada também foi furtada. O artefato não tinha pólvora.
Os objetos fazem parte do patrimônio cultural de Franca e possuem valor histórico. Segundo a Polícia Civil, as armas eram peças antigas e de coleção, sem valor comercial significativo.
As investigações agora continuam para localizar o restante do acervo furtado e identificar os outros dois envolvidos na invasão.
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