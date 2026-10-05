05 de outubro de 2026
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PRISÃO

DIG identifica suspeito de furto no Museu de Franca em fevereiro

Por Higor Goulart | da Redação
| Tempo de leitura: 2 min
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Objetos foram levados durante invasão ao Museu Municipal, na região central, no dia 18 de fevereiro
Objetos foram levados durante invasão ao Museu Municipal, na região central, no dia 18 de fevereiro

A DIG (Delegacia de Investigações Gerais) identificou um dos suspeitos de invadir o Museu Histórico Municipal José Chiachiri, em Franca, e furtar armamentos antigos e uma granada do acervo histórico da cidade. O crime aconteceu em 18 de fevereiro e, segundo a Polícia Civil, o suspeito já estava preso por outro crime quando foi identificado pela investigação, mas deixou a cadeia e não foi mais localizado.

De acordo com o delegado Gabriel Fernando Tomaz Silva, da DIG, a Polícia Civil concluiu o inquérito em relação ao suspeito e pediu à Justiça a prisão preventiva dele. Segundo o delegado, o homem possui diversas passagens criminais, principalmente por crimes patrimoniais e furtos qualificados.

“Esse homem que foi identificado pela DIG é um suspeito que tem uma ficha criminal gigantesca, com vários crimes patrimoniais, inclusive vários crimes de furto qualificado. Então, é algo que acaba motivando um pedido de prisão pela Polícia Civil”, afirmou Gabriel Fernando.

Objetos recuperados

Parte dos objetos furtados do museu foi recuperada durante outras ocorrências policiais. Segundo o delegado, denúncias recebidas pela polícia ajudaram a localizar algumas das armas que haviam sido levadas.

A maior parte do material, porém, ainda não foi encontrada. As investigações continuam para tentar recuperar todos os objetos e identificar os outros dois envolvidos no crime.

“Essas denúncias permitiram localizar o paradeiro de algumas dessas armas, porém a maioria ainda continua sem notícias. Então, as investigações seguem para recuperar totalmente o que foi levado, bem como identificar os outros dois que participaram do crime”, disse o delegado.

Invasão

O Museu Histórico Municipal José Chiachiri foi invadido durante o período de Carnaval. Os criminosos acessaram o prédio pelo portão dos fundos, na rua Campos Salles, e subido pela escada localizada na parte externa até chegar às salas onde estavam os equipamentos.

Entre os itens levados, estavam armamentos antigos relacionados a períodos de guerra e peças que faziam parte do acervo do município. Uma granada também foi furtada. O artefato não tinha pólvora. 

Os objetos fazem parte do patrimônio cultural de Franca e possuem valor histórico. Segundo a Polícia Civil, as armas eram peças antigas e de coleção, sem valor comercial significativo.

As investigações agora continuam para localizar o restante do acervo furtado e identificar os outros dois envolvidos na invasão.

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