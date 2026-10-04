Eleito deputado federal com 275.444 votos, Guilherme Cortez (PSOL), de 28 anos, comemorou neste domingo, 4, o resultado das urnas ao lado de apoiadores em uma casa de eventos na Avenida Presidente Vargas, em Franca. Em clima de celebração, o parlamentar destacou o retorno da região à Câmara dos Deputados após duas décadas sem um representante direto em Brasília.
“Depois de 20 anos, nossa região voltou para Brasília. Que baita noite histórica para nós”, afirmou durante entrevista ao GCN/Sampi e à Rádio Difusora.
Aos 28 anos, Cortez conquistou uma das vagas de São Paulo na Câmara dos Deputados e classificou a campanha como a mais importante de sua trajetória política. Segundo ele, a vitória representa não apenas uma conquista pessoal, mas também o fortalecimento da representação política de Franca e região no cenário nacional.
“Não é só que Franca vai para Brasília. A gente voltou em grande estilo. É uma das votações mais expressivas do Estado”, declarou.
Representação da região
Durante a entrevista, Cortez afirmou que pretende manter diálogo permanente com a população da região e atuar em defesa das demandas locais no Congresso Nacional.
Ele também destacou a importância de a cidade voltar a ter um representante em Brasília, independentemente de posicionamentos ideológicos.
“Franca inteira tem que comemorar. Não importa se você é de direita, se você é de centro, se você é de esquerda. Porque hoje essa é uma vitória da nossa cidade, da nossa região”, afirmou.
O deputado eleito também disse que pretende integrar a base de apoio do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na Câmara.
“Eu quero ser um deputado da base do governo Lula. Tenho certeza de que o governo Lula vai poder trazer mais benefícios para a nossa cidade”, declarou.
Ao comentar a disputa presidencial, Cortez avaliou que o cenário segue marcado pela polarização.
“É uma eleição muito polarizada, muito dividida. É um grande desafio nesse segundo turno”, disse.
Campanha mais marcante
Cortez classificou a campanha de 2026 como a mais significativa de sua carreira política e afirmou que, em nenhum momento, duvidou da possibilidade de vitória.
“Essa foi a campanha mais bonita que eu já fiz na minha vida. Eu já fui candidato a vereador, deputado estadual, a prefeito. E nessa eleição não teve um momento que eu duvidasse que a gente ia vencer”, afirmou.
Segundo ele, a receptividade encontrada durante as visitas a escolas, universidades e cidades do interior paulista foi determinante para o resultado.
“Em cada escola, cada faculdade, cada lugar que a gente foi, a gente foi muito bem recebido. É uma geração que hoje está sendo tão disputada pela direita, encontrando a gente com esperança de futuro”, declarou.
'Orgulhosamente francano'
Durante a entrevista, Cortez também respondeu às críticas recebidas durante a campanha sobre ter nascido na capital paulista.
“Faz algumas semanas que os meus adversários perceberam que eu seria eleito e, para minimizar o sofrimento, começaram a falar que eu não sou de Franca. Eu sou orgulhosamente francano, agora com o título de cidadão francano e tudo”, afirmou.
O parlamentar destacou a relação construída com a cidade ao longo da última década e explicou por que escolheu Franca para comemorar a vitória.
“Não podia comemorar e nem participar dessa comemoração em outro lugar que não na cidade que há dez anos atrás me recebeu, me acolheu e que, depois de 20 anos, volta a ter um deputado federal”, disse.
Cortez também agradeceu ao movimento Franca Tem Voz, que defendeu a eleição de representantes da cidade e da região para o Congresso Nacional.
“Cumpriu um papel importantíssimo de conscientizar a nossa população porque agora colhe os frutos de Franca voltar para Brasília”, afirmou.
Recado aos adversários
Durante a comemoração com apoiadores, Cortez também fez referências aos adversários políticos e aos eleitores ligados ao bolsonarismo.
“Cada um de vocês pode olhar para aquele amigo bolsonarista amanhã, para aquele patrão bolsonarista amanhã, e falar: eu tenho um deputado federal”, disse.
Em seguida, reforçou o tom de provocação.
“Eles vão ter que aguentar, e eles vão ter que aturar. E quem ainda não se acostumou, que comece a se acostumar, que vai ter que ver a gente em Brasília pelos próximos quatro anos.”
O deputado eleito também afirmou que pretende fortalecer a presença da esquerda na política local.
“Essa nossa vitória mostra que Franca e que a esquerda de Franca voltam para o protagonismo da disputa política. Eu vou me empenhar muito para que a esquerda de Franca volte a governar a nossa cidade”, declarou.
Ascensão política
Natural de São Paulo, Guilherme Cortez construiu sua trajetória política em Franca. Em 2020, disputou uma vaga na Câmara Municipal pelo PSOL e terminou como o quarto candidato mais votado, mas não conseguiu se eleger.
Dois anos depois, conquistou uma cadeira na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp), com 45.094 votos. Em 2024, disputou a Prefeitura de Franca e ampliou sua projeção política na cidade e na região.
Agora, aos 28 anos, chega à Câmara dos Deputados com 275.444 votos e será um dos representantes da região em Brasília a partir de 2027.
“Estou muito à vontade, muito feliz e pretendo cumprir o meu mandato como deputado federal. Vou lutar muito e trabalhar muito no que estiver ao meu alcance”, concluiu.
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