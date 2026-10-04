Eleito deputado federal com 275.444 votos, Guilherme Cortez (PSOL), de 28 anos, comemorou neste domingo, 4, o resultado das urnas ao lado de apoiadores em uma casa de eventos na Avenida Presidente Vargas, em Franca. Em clima de celebração, o parlamentar destacou o retorno da região à Câmara dos Deputados após duas décadas sem um representante direto em Brasília.

“Depois de 20 anos, nossa região voltou para Brasília. Que baita noite histórica para nós”, afirmou durante entrevista ao GCN/Sampi e à Rádio Difusora.

Aos 28 anos, Cortez conquistou uma das vagas de São Paulo na Câmara dos Deputados e classificou a campanha como a mais importante de sua trajetória política. Segundo ele, a vitória representa não apenas uma conquista pessoal, mas também o fortalecimento da representação política de Franca e região no cenário nacional.