Guilherme Cortez (Psol) e Delegada Graciela (PL) foram eleitos neste domingo, 4, e vão representar Franca no Legislativo federal e estadual a partir da próxima legislatura. Cortez conquistou uma vaga na Câmara dos Deputados, em Brasília, enquanto Graciela foi reeleita para a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp).

Cortez recebeu 275.444 votos na disputa por uma cadeira de deputado federal. Atual deputado estadual, ele deixa a Alesp para assumir o primeiro mandato na Câmara dos Deputados. O resultado recoloca Franca entre as cidades paulistas com representante direto no Congresso Nacional.

Delegada Graciela, por sua vez, obteve 125.624 votos e garantiu a permanência na Assembleia Legislativa. Eleita pela terceira vez para o cargo, ela seguirá como representante da região no Legislativo paulista.