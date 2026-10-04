Guilherme Cortez (Psol) e Delegada Graciela (PL) foram eleitos neste domingo, 4, e vão representar Franca no Legislativo federal e estadual a partir da próxima legislatura. Cortez conquistou uma vaga na Câmara dos Deputados, em Brasília, enquanto Graciela foi reeleita para a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp).
Cortez recebeu 275.444 votos na disputa por uma cadeira de deputado federal. Atual deputado estadual, ele deixa a Alesp para assumir o primeiro mandato na Câmara dos Deputados. O resultado recoloca Franca entre as cidades paulistas com representante direto no Congresso Nacional.
Delegada Graciela, por sua vez, obteve 125.624 votos e garantiu a permanência na Assembleia Legislativa. Eleita pela terceira vez para o cargo, ela seguirá como representante da região no Legislativo paulista.
A eleição dos dois candidatos mantém Franca com representação nos dois níveis do Legislativo. Cortez ocupará uma das cadeiras destinadas a São Paulo na Câmara Federal, enquanto Graciela continuará entre os deputados estaduais paulistas.
Os resultados também consolidam trajetórias distintas. Cortez, eleito deputado estadual em 2022, disputou neste ano pela primeira vez uma vaga federal. Graciela, que já havia sido eleita para a Alesp em 2018 e 2022, conquistou um novo mandato no Legislativo paulista.
A definição das cadeiras de deputado federal e estadual ocorre pelo sistema proporcional, que considera os votos obtidos pelos candidatos e também o desempenho de seus respectivos partidos ou federações. A totalização oficial é realizada pela Justiça Eleitoral.
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