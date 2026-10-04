A deputada estadual Delegada Graciela (PL) foi eleita neste domingo, 4, para o terceiro mandato na Alesp (Assembleia Legislativa de São Paulo). Ela recebeu 125.624 votos em todo o Estado, sendo 71.003 somente em Franca.
Ela obteve 68.955 votos em 2022, superando a marca de 2018, quando se elegeu pela primeira vez com 63.089 votos.
Após a confirmação do resultado, a deputada esteve no seu gabinete político, na região central de Franca, e agradeceu aos eleitores de Franca e da região e afirmou que a votação representa o reconhecimento do trabalho desenvolvido ao longo dos últimos quatro anos.
“Primeiramente, eu gostaria de agradecer a população de Franca, de toda a região, pela confiança em meu trabalho, por essa votação que eu recebi, que meu coração está transbordando de alegria, porque isso reflete que o nosso trabalho refletiu positivamente na população, e isso que é muito positivo”, afirmou.
Segundo Graciela, o resultado também é consequência da atuação junto aos municípios e às demandas da população.
“É trabalhando, é correspondendo o que as pessoas precisam em cada cidade, que eu acho que é esse o resultado positivo. Então, eu só tenho que agradecer a cada voto, a todos que confiaram no meu trabalho e me deram o seu voto”, disse.
A deputada também comentou o feito de estar entre as dez mais votadas do partido. “É um reconhecimento, que a gente, acho que tudo é fruto do nosso trabalho, e da confiança que a população tem para conosco”, afirmou Delegada Graciela.
Próximo mandato
Questionada sobre o que a população pode esperar do próximo mandato, principalmente diante dos mais de 70 mil votos recebidos somente em Franca, Graciela afirmou que pretende dar continuidade ao trabalho desenvolvido nos últimos quatro anos.
“Olha, continuar nosso trabalho. Primeiramente, quero agradecer, como eu disse, a toda a população de Franca, por esse voto de confiança, essa expressiva votação, que são quatro anos de trabalho”, declarou.
A deputada afirmou ainda que pretende continuar atuando pelos municípios e pela população.
“Eu acredito que a gente tenha ajudado a melhorar a vida das pessoas, e vou continuar fazendo a mesma coisa, trabalhando pelos municípios, pelas pessoas, que essa é a nossa função, é a nossa obrigação”, disse.
Entre as áreas que apontou como prioridades para o próximo mandato estão saúde, defesa das mulheres, entidades assistenciais, hospitais, segurança e educação.
“Claro, saúde, que a gente está sempre ajudando, trabalhando pela mulher, pelas entidades assistenciais, ajudando os hospitais, como eu disse, na saúde, na segurança, em todos os temas, na educação, como eu estou trabalhando”, afirmou.
Graciela concluiu agradecendo novamente aos eleitores pela confiança e afirmou que pretende continuar o trabalho “com mais força”.
“É continuar o nosso trabalho com mais força, continuar sempre para colaborar com a melhoria de vida das pessoas. Essa é a nossa função, nossa missão como política”, afirmou.
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