A deputada estadual Delegada Graciela (PL) foi eleita neste domingo, 4, para o terceiro mandato na Alesp (Assembleia Legislativa de São Paulo). Ela recebeu 125.624 votos em todo o Estado, sendo 71.003 somente em Franca.

Ela obteve 68.955 votos em 2022, superando a marca de 2018, quando se elegeu pela primeira vez com 63.089 votos.

Após a confirmação do resultado, a deputada esteve no seu gabinete político, na região central de Franca, e agradeceu aos eleitores de Franca e da região e afirmou que a votação representa o reconhecimento do trabalho desenvolvido ao longo dos últimos quatro anos.