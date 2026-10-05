A primeira-dama de Franca, Cynthia Milhim (MDB), 48 anos, terminou sua primeira disputa eleitoral com aproximadamente 19 mil votos para deputada federal e foi a terceira candidata ligada a Franca mais votada na eleição. Nascida no município, a empresária avaliou positivamente a campanha e defendeu mudanças na legislação eleitoral, especialmente a adoção do voto distrital.

'Para uma estreia, eu fui muito bem'

Em entrevista ao Portal GCN, Cynthia afirmou estar satisfeita com o resultado e destacou a construção feita durante a campanha. Segundo ela, a candidatura permitiu estabelecer conexões e percorrer diferentes regiões.

“Eu estou muito feliz com o que a gente construiu. Nós construímos muita conexão, eu conheci muita gente, eu andei por muitos lugares. A gente conseguiu construir um posicionamento”, afirmou.