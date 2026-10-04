Os candidatos Guilherme Derrite (PP) e André do Prado (PL) foram os mais votados para o Senado Federal em Franca nas eleições deste domingo, 4. Os dois, que também conquistaram as vagas de São Paulo na Casa Legislativa, lideraram a preferência do eleitorado francano e, juntos, somaram 213,6 mil votos no município.
Derrite recebeu 108,1 mil votos, o equivalente a 33,96% dos votos válidos na cidade. Já André do Prado obteve 105,5 mil votos, correspondentes a 33,15%. A diferença entre os dois foi de aproximadamente 2,6 mil votos.
Na sequência apareceram Simone Tebet (PSB), com 50,2 mil votos (15,76%), e Marina Silva (Rede), que recebeu 46 mil votos (14,46%).
Os demais candidatos tiveram votação inferior a 4 mil votos em Franca. Geraldo Rufino (Podemos) recebeu 3,4 mil votos (1,08%), seguido por Guto Schiavetto (Missão), com 2,7 mil (0,86%). Soninha Francine (Cidadania) teve 659 votos (0,21%); Maíra de Souza (UP), 557 (0,18%); Dra. Eliana Ferreira (PSTU), 510 (0,16%); Petter Maahs (PCB), 230 (0,07%); Marcio Alves (UP), 200 (0,06%); Weller Gonçalves (PSTU), 126 (0,04%); e William Teixeira (Agir), 71 votos (0,02%).
A votação em Franca refletiu a tendência observada em todo o estado. Guilherme Derrite e André do Prado foram eleitos senadores por São Paulo e ocuparão as duas vagas em disputa no Senado Federal pelos próximos oito anos.
Derrite, ex-secretário de Segurança Pública de São Paulo, terminou a disputa estadual na primeira colocação. André do Prado, presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp), ficou com a segunda vaga e também garantiu mandato em Brasília.
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