Os candidatos Guilherme Derrite (PP) e André do Prado (PL) foram os mais votados para o Senado Federal em Franca nas eleições deste domingo, 4. Os dois, que também conquistaram as vagas de São Paulo na Casa Legislativa, lideraram a preferência do eleitorado francano e, juntos, somaram 213,6 mil votos no município.

Derrite recebeu 108,1 mil votos, o equivalente a 33,96% dos votos válidos na cidade. Já André do Prado obteve 105,5 mil votos, correspondentes a 33,15%. A diferença entre os dois foi de aproximadamente 2,6 mil votos.

Na sequência apareceram Simone Tebet (PSB), com 50,2 mil votos (15,76%), e Marina Silva (Rede), que recebeu 46 mil votos (14,46%).