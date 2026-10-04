O governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) foi o mais votado para o governo de São Paulo em Franca. De acordo com os dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ele recebeu cerca de 120 mil votos na cidade, o equivalente a 71% dos votos válidos.
Tarcísio teve uma vantagem de mais de 72 mil votos sobre Fernando Haddad (PT), que recebeu 47,6 mil votos, correspondentes a 28,1% dos votos válidos.
Entre os demais candidatos, Carlos Machado (PCB) teve 699 votos (0,41%); Vera Lúcia (PSTU), 386 (0,23%); e Vivian Mendes (UP), 351 (0,21%).
Tarcísio cresce em relação a 2022
O desempenho de Tarcísio em Franca também foi superior ao registrado no primeiro turno das eleições de 2022. Na ocasião, o atual governador recebeu 88.354 votos, sendo 51,93% dos votos válidos na cidade.
Agora, Tarcísio chegou a aproximadamente 120 mil votos, um aumento de cerca de 31,6 mil votos em relação a 2022. Em percentual, a votação cresceu de 51,93% para 71%.
Já Fernando Haddad apresentou uma pequena redução no número de votos. Em 2022, o candidato do PT recebeu 49.177 votos, equivalentes a 28,91% dos votos válidos. Neste ano, foram 47,6 mil votos, com 28,1%.
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