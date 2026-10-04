O governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) foi o mais votado para o governo de São Paulo em Franca. De acordo com os dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ele recebeu cerca de 120 mil votos na cidade, o equivalente a 71% dos votos válidos.

Tarcísio teve uma vantagem de mais de 72 mil votos sobre Fernando Haddad (PT), que recebeu 47,6 mil votos, correspondentes a 28,1% dos votos válidos.

Entre os demais candidatos, Carlos Machado (PCB) teve 699 votos (0,41%); Vera Lúcia (PSTU), 386 (0,23%); e Vivian Mendes (UP), 351 (0,21%).

Tarcísio cresce em relação a 2022