A votação em Franca nas eleições de 2026 apresentou diferenças expressivas entre os candidatos que disputaram vagas de deputado estadual e federal. Entre os nomes ligados à cidade e à região, a Delegada Graciela (PL) foi a mais votada para a Assembleia Legislativa, com 70.791 votos, enquanto Guilherme Cortez (Psol) liderou a disputa pela Câmara dos Deputados, com 20.396. Ao lado dos candidatos locais, outros nomes de diferentes regiões do Estado também receberam votações relevantes no município, incluindo Lucas Pavanato (PL), que alcançou 25.105 votos na disputa para deputado federal.

Deputados estaduais

Delegada Graciela, do PL, foi a candidata ligada a Franca com a maior votação para deputado estadual na cidade. Nascida em Pedregulho, ela tem 62 anos, é bacharel em Direito e delegada de polícia aposentada. Atual deputada estadual por Franca, também foi vereadora na cidade, candidata a deputada federal em 2010 e disputou a Prefeitura de Franca em 2012. Nesta eleição, recebeu 70.791 votos no município. Ela declarou R$ 1.130.512,32 em bens, entre saldos em conta, aplicações, imóveis e veículos.

Flávia Lancha, do PSD, ficou em segundo lugar entre os candidatos ligados à região, com 19.515 votos em Franca. Nascida em Ribeirão Preto, tem 67 anos, é empresária, produtora rural e empreendedora social. Já concorreu à Prefeitura de Franca em 2016 e 2020 e a deputada federal em 2022. Nesta eleição, disputou uma vaga na Assembleia com o número 55255 e declarou R$ 7.224.933,34 em bens, entre imóveis, veículo e participações societárias.