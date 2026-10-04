A votação em Franca nas eleições de 2026 apresentou diferenças expressivas entre os candidatos que disputaram vagas de deputado estadual e federal. Entre os nomes ligados à cidade e à região, a Delegada Graciela (PL) foi a mais votada para a Assembleia Legislativa, com 70.791 votos, enquanto Guilherme Cortez (Psol) liderou a disputa pela Câmara dos Deputados, com 20.396. Ao lado dos candidatos locais, outros nomes de diferentes regiões do Estado também receberam votações relevantes no município, incluindo Lucas Pavanato (PL), que alcançou 25.105 votos na disputa para deputado federal.
Deputados estaduais
Delegada Graciela, do PL, foi a candidata ligada a Franca com a maior votação para deputado estadual na cidade. Nascida em Pedregulho, ela tem 62 anos, é bacharel em Direito e delegada de polícia aposentada. Atual deputada estadual por Franca, também foi vereadora na cidade, candidata a deputada federal em 2010 e disputou a Prefeitura de Franca em 2012. Nesta eleição, recebeu 70.791 votos no município. Ela declarou R$ 1.130.512,32 em bens, entre saldos em conta, aplicações, imóveis e veículos.
Flávia Lancha, do PSD, ficou em segundo lugar entre os candidatos ligados à região, com 19.515 votos em Franca. Nascida em Ribeirão Preto, tem 67 anos, é empresária, produtora rural e empreendedora social. Já concorreu à Prefeitura de Franca em 2016 e 2020 e a deputada federal em 2022. Nesta eleição, disputou uma vaga na Assembleia com o número 55255 e declarou R$ 7.224.933,34 em bens, entre imóveis, veículo e participações societárias.
Professora Priscila, do PT, recebeu 6.943 votos em Franca. Nascida na cidade, tem 43 anos, é casada e professora de ensino fundamental. Concorreu pela primeira vez a um cargo eletivo, com o número 13500, e declarou R$ 540.546,45 em bens, entre imóveis e veículo.
Cristiany de Castro, do Republicanos, teve 4.876 votos em Franca. Nascida em Pindobaçu (BA), a advogada tem 44 anos e já havia concorrido a deputada estadual em 2018 e 2022. Nesta eleição, disputou novamente uma vaga na Assembleia, com o número 10444, e declarou R$ 516 mil em bens, entre imóveis, veículos e saldo em conta.
Roberto Baldochi, do Podemos, recebeu 1.108 votos em Franca. Nascido na cidade, tem 30 anos, é vendedor de gás junto do pai e concorreu a vereador na cidade em 2024. Na disputa deste ano, utilizou o número 20220 e declarou R$ 42.170 em bens, entre veículo e saldo em conta.
Alexandre Tabah, do Novo, teve 492 votos na cidade. Francano, tem 59 anos, é empresário e disputou a Prefeitura da cidade em 2024. Na eleição deste ano, concorreu a deputado estadual com o número 30020 e declarou R$ 18,1 milhões em bens, entre imóveis, terrenos e participações em empresa.
João Pedro Cardoso, do Missão, recebeu 455 votos em Franca. Nascido na cidade, tem 27 anos, é advogado e concorreu pela primeira vez a um cargo eletivo. Não declarou bens. Seu número na disputa pela Assembleia Legislativa foi 14771.
Marcos Ferreira, do PSB, teve 305 votos. Nascido em Franca, tem 54 anos, é divorciado e advogado. Foi eleito prefeito de Patrocínio Paulista em 2012 e, neste ano, disputou uma vaga de deputado estadual com o número 40212. Declarou R$ 4.915.000 em bens, entre imóveis, veículo e participações societárias.
Paula Moisés, do Cidadania, recebeu 258 votos em Franca. Francana, tem 59 anos, é divorciada e secretária. Concorreu a vereadora em Caracol (MS), em 2016. Nesta eleição, disputou uma vaga de deputada estadual com o número 23016 e declarou R$ 60 mil em bens, referentes a um veículo.
Jonas Moreira, do Mobiliza, teve 116 votos em Franca. O resultado aparece como “anulado sub judice”. Nascido em Barretos, tem 63 anos, é servidor público municipal e já disputou a Prefeitura de Franca, em 2024, além de ter concorrido a vereador em 2004, 2008 e 2012. Declarou R$ 350 mil em bens, entre uma casa e uma loja.
Outros candidatos tiveram votação relevante
Além dos candidatos ligados a Franca e região, outros nomes também tiveram votações significativas no município na disputa pela Assembleia Legislativa.
Eduarda Campopiano, do PL, recebeu 10.146 votos em Franca. Eduardo Suplicy, do PT, teve 2.175 votos, enquanto Paula da Bancada Feminista, do Psol, recebeu 2.653 votos.
Os três resultados aparecem entre as votações de candidatos de fora do grupo de nomes apresentados como representantes de Franca na disputa estadual.
Deputados federais
Na disputa por uma vaga de deputado federal, Guilherme Cortez, do Psol, foi o candidato ligado a Franca mais votado no município, com 20.396 votos na cidade. Nascido em São Paulo, ele tem 28 anos e é advogado. Concorreu a vereador em Franca em 2020, foi eleito deputado estadual em 2022 e disputou a Prefeitura da cidade em 2024. Nesta eleição, concorreu à Câmara dos Deputados com o número 5005 e declarou R$ 141.370,23 em bens, entre uma bicicleta e aplicação financeira.
Cynthia Milhim, do MDB, ficou em segundo lugar entre os candidatos ligados à cidade, com 16.886 votos em Franca. Nascida na cidade, tem 48 anos, é casada, empresária e especialista em PNL (Programação Neurolinguística). Concorreu pela primeira vez a um cargo eletivo e disputou uma vaga de deputada federal com o número 1534. Declarou R$ 2.501.923,21 em bens, entre participações societárias, aplicações, consórcios e dinheiro em espécie.
João Rocha, do União, recebeu 13.737 votos em Franca. Nascido em Passos (MG), tem 69 anos, é divorciado e empresário. Foi vice-prefeito de Franca entre 1988 e 1992 e também concorreu a vice-prefeito em 2016, à Prefeitura em 2020 e 2024 e a deputado estadual em 2022. Nesta eleição, disputou uma vaga de deputado federal com o número 4441 e declarou R$ 686.250 em bens, entre imóveis, participações societárias e saldo em conta.
Daniel Bassi, do PSD, teve 10.831 votos em Franca. Tem 35 anos, é francano, casado, advogado e vereador. Concorreu a vereador em 2016, foi eleito em 2020 e reeleito em 2024. Em 2022, disputou uma cadeira de deputado estadual. Neste ano, concorreu a deputado federal com o número 5565 e declarou R$ 620.600 em bens, entre imóveis e aplicações.
Gilson de Souza, do PSB, recebeu 9.020 votos em Franca. Nascido em Delfinópolis (MG), tem 70 anos, é casado e bacharel em Direito. Foi deputado estadual em vários mandatos e prefeito de Franca entre 2017 e 2020. Nesta eleição, disputou uma vaga de deputado federal com o número 4050 e declarou R$ 330 mil em bens, referentes a um apartamento.
Guilherme Ubiali, do PSDB, teve 3.190 votos em Franca. Tem 39 anos, é francano, casado e empresário. Concorreu pela primeira vez a um cargo eletivo, disputando uma vaga de deputado federal com o número 4515. Declarou R$ 2.127.520,03 em bens, entre imóveis, aplicação financeira e participação societária.
Mariana Negri, do PT, recebeu 2.849 votos em Franca. Nascida em São Caetano do Sul, tem 40 anos, é casada e servidora do Judiciário. Concorreu à Prefeitura de Franca em 2024 e, neste ano, disputou uma vaga de deputada federal com o número 1367. Declarou R$ 91 mil em bens, entre um terreno e um veículo.
Sidney Elias, do Novo, teve 484 votos em Franca. Tem 56 anos, é francano, solteiro, investidor imobiliário e advogado. Concorreu a deputado federal em 2022 e disputou novamente o cargo em 2026, com o número 3080. Declarou R$ 15.095.888,12 em bens, entre imóveis, veículo, participações societárias, ações, poupança e dinheiro em espécie.
Rogério Chimionato, do Missão, recebeu 420 votos em Franca. Tem 50 anos, é francano, divorciado e engenheiro. Concorreu pela primeira vez a um cargo eletivo, disputando uma vaga de deputado federal com o número 1471. Declarou R$ 527.968,09 em bens, entre ações, aplicações financeiras, fundo de investimento imobiliário e saldo em conta.
João Rinoceronte, do PSDB, teve 294 votos em Franca. Nascido em Ipuã, tem 34 anos, é solteiro e empresário. Também concorreu pela primeira vez a um cargo eletivo, com o número 4558. Declarou R$ 1.227.548 em bens, entre imóveis, participação societária e dinheiro em espécie.
Outros nomes também receberam votos
Entre os candidatos de outras regiões que disputaram uma vaga de deputado federal, Lucas Pavanato, do PL, recebeu 25.105 votos em Franca. O resultado ficou acima da votação de todos os candidatos ligados à cidade apresentados na relação.
Erika Hilton, do Psol, teve 4.626 votos no município. Renato Bolsonaro, do PL, recebeu 3.644, enquanto Kim Kataguiri, do União, alcançou 2.859 votos.
Dessa forma, entre todos os nomes relacionados nos resultados, Lucas Pavanato aparece com a maior votação para deputado federal em Franca, com 25.105 votos, seguido por Guilherme Cortez, com 20.396. Na disputa estadual, Delegada Graciela liderou entre os candidatos ligados à região, com 70.791 votos.
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