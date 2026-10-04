O candidato Flávio Bolsonaro (PL) recebeu a preferência dos eleitores de Franca. De acordo com dados do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), o senador recebeu 60% dos votos válidos na cidade, com 108,3 mil.

Com o número de votos, Flávio teve mais do que o dobro do atual presidente, Lula (PT), que contou com 54,1 mil (30%).

Entre os demais, Augusto Cury (Avante) teve 6,3 mil votos (3,5%); Renan Santos (Missão), 5,4 mil (3%); Ronaldo Caiado (PSD), 4,4 mil (2,4%); Zema (Novo), 1,1 mil (0,6%); Samara (UP), 192 (0,1%); Hertz Dias (PSTU), 79 (0,04%); Clariana Barão (DC), 57 (0,03%); Edmilson Costa (PCB), 37 (0,02%); Wilson Grassi (Democrata), 25 (0,01%); e Rui Costa Pimenta (PCO), 28 (0,02%).

Flávio supera Jair Bolsonaro