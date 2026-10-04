Com 77,56% das urnas apuradas no estado de São Paulo, a deputada estadual Delegada Graciela (PL) e o deputado estadual Guilherme Cortez (Psol) aparecem em situação confortável para conquistar mandatos nas eleições deste domingo, 4. Franca deve voltar a ter um deputado federal e continuar com vaga de deputados estadual.

Delegada Graciela soma 107.650 votos e caminha para a reeleição à Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp). Já Guilherme Cortez alcança 205.092 votos e está virtualmente eleito para a Câmara dos Deputados, em Brasília. Atualmente deputado estadual, ele disputa pela primeira vez uma vaga de deputado federal.

Os números da apuração indicam que o PL deverá formar a maior bancada da Alesp, com projeção de 28 cadeiras. Dentro do partido, Graciela aparece na sexta colocação entre os candidatos mais votados da legenda, cenário que a coloca com ampla margem dentro da faixa de eleitos.