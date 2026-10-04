Com 77,56% das urnas apuradas no estado de São Paulo, a deputada estadual Delegada Graciela (PL) e o deputado estadual Guilherme Cortez (Psol) aparecem em situação confortável para conquistar mandatos nas eleições deste domingo, 4. Franca deve voltar a ter um deputado federal e continuar com vaga de deputados estadual.
Delegada Graciela soma 107.650 votos e caminha para a reeleição à Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp). Já Guilherme Cortez alcança 205.092 votos e está virtualmente eleito para a Câmara dos Deputados, em Brasília. Atualmente deputado estadual, ele disputa pela primeira vez uma vaga de deputado federal.
Os números da apuração indicam que o PL deverá formar a maior bancada da Alesp, com projeção de 28 cadeiras. Dentro do partido, Graciela aparece na sexta colocação entre os candidatos mais votados da legenda, cenário que a coloca com ampla margem dentro da faixa de eleitos.
Já na disputa para a Câmara Federal, a Federação PSol-Rede projeta a conquista de seis vagas. Guilherme Cortez figura como o terceiro candidato mais votado do grupo, resultado que o mantém em posição segura para garantir uma cadeira em Brasília.
Representantes de campos políticos opostos, os dois candidatos consolidaram forte desempenho nas urnas. Graciela busca a continuidade de seu trabalho no Legislativo paulista, enquanto Cortez tenta trocar a Assembleia Legislativa pelo Congresso Nacional.
Embora a totalização dos votos ainda não tenha sido concluída pela Justiça Eleitoral, o percentual já apurado torna remota qualquer mudança capaz de retirar os dois candidatos da lista dos eleitos.
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