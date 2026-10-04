O Portal GCN/Sampi e a Rádio Difusora realizam neste domingo, 4, mais uma edição da tradicional Marcha da Apuração, cobertura especial das Eleições 2026 que acompanhará, em tempo real, a votação e a apuração dos resultados em Franca e região.

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A programação começa logo após a transmissão da missa das 7h, diretamente do Santuário Santo Antônio, e seguirá ao longo de todo o dia com informações sobre o andamento da eleição, movimentação nos locais de votação e os primeiros números da apuração.