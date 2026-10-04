O Portal GCN/Sampi e a Rádio Difusora realizam neste domingo, 4, mais uma edição da tradicional Marcha da Apuração, cobertura especial das Eleições 2026 que acompanhará, em tempo real, a votação e a apuração dos resultados em Franca e região.
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A programação começa logo após a transmissão da missa das 7h, diretamente do Santuário Santo Antônio, e seguirá ao longo de todo o dia com informações sobre o andamento da eleição, movimentação nos locais de votação e os primeiros números da apuração.
Pela manhã, a cobertura será conduzida pelos radialistas Everton Lima e Valdes Rodrigues, com análises do jornalista Pedro Baccelli e do advogado Toninho Menezes, especialista em Direito Público.
À tarde, o comando passa para os radialistas Danilo Espuma e Jota Júnior. A partir das 16h30, o jornalista Corrêa Neves Júnior assume a coordenação da apuração ao lado do comentarista Carlos Gimenes, da radialista Cíntia Flávia e de convidados especiais.
Apuração paralela dos candidatos da região
Uma grande equipe de jornalistas, radialistas e colaboradores foi mobilizada para acompanhar a votação nos principais locais eleitorais de Franca.
A proposta é manter uma tradição que acompanha as eleições na cidade há décadas: a realização de uma apuração paralela, que permite projetar o desempenho dos candidatos da região antes mesmo da divulgação oficial dos resultados pelo TSE (Tribunal Superior Eleitoral).
Segundo o diretor do Portal GCN e da Rádio Difusora, Corrêa Neves Júnior, o objetivo é oferecer ao público informações rápidas e precisas logo após o fechamento das urnas.
“A Marcha da Apuração da Difusora e do Portal GCN é uma tradição e um grande orgulho. É um dia de muito trabalho, mas também de muita satisfação. Nosso grande objetivo é trazer resultados precisos e conseguir projetar a votação dos candidatos de Franca logo nos primeiros minutos após o fechamento das urnas”, afirmou.
Corrêa destacou ainda que a equipe estará mobilizada para divulgar as primeiras tendências da disputa eleitoral em Franca e na região.
“Assim que as urnas forem abertas, vamos colocar em campo nossa apuração paralela, trazendo, antes dos números oficiais, os resultados preliminares, as primeiras tendências e quem está com mais chance de ser eleito. Tudo rápido, preciso e informativo, para deixar ouvintes e leitores por dentro de tudo, em tempo real”, disse.
Tradição eleitoral em Franca
A cobertura poderá ser acompanhada pela programação da Rádio Difusora e também pelas redes sociais do Portal GCN, incluindo Facebook, Instagram e YouTube.
Para o editor do Portal GCN, Luciano Tortaro, a Marcha da Apuração representa a continuidade de uma tradição histórica do jornalismo francano.
“Está no nosso DNA, desde o Comércio da Franca, trazer para a cidade uma cobertura ampla das eleições, sejam gerais ou municipais. O francano está habituado a acompanhar conosco o resultado das eleições. E, neste ano, não será diferente. Quando abrirem as urnas, já estaremos no ar, com matérias no GCN e cobertura ao vivo na Difusora. E quando elas fecharem, Franca terá os primeiros resultados por aqui”, afirmou.
O editor Pedro Baccelli ressaltou que a cobertura eleitoral é resultado de um trabalho desenvolvido ao longo de todo o processo eleitoral.
“A Marcha da Apuração coroa um trabalho iniciado antes mesmo do período eleitoral. Uma cobertura que começou apresentando os candidatos e suas propostas e que agora se consolida com o resultado das urnas, levando ao público, em tempo real, quem representará a nossa população nos próximos anos”, destacou.
Projeto reúne entidades e instituições
A Marcha da Apuração é realizada pelo Portal GCN, Sampi e Leon Produtora e integra o projeto Franca Tem Voz, desenvolvido em parceria com Acif, Cocapec, Unimed, Portal GCN e Rádio Difusora.
A iniciativa também conta com o apoio de entidades e instituições da cidade, entre elas CDL, Ciesp, OAB, Sebrae, Uni-Facef, Franca Basquete e Magazine Luiza.
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