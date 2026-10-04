Moradores de Franca, Pedregulho e cidades vizinhas receberam um alerta severo de tempestade da Defesa Civil por volta das 16h45 deste domingo, 4, dia do primeiro turno das Eleições 2026.

A mensagem foi enviada diretamente aos celulares e advertiu sobre a aproximação de áreas de instabilidade acompanhadas de chuva, raios e ventos fortes.

"Alerta Severo. Defesa Civil: Chuva na região de Franca e Pedregulho. Tem raios e vento. Atinge municípios vizinhos. Busque abrigo", informou o comunicado.

Alerta ocorre após avanço de nuvem de poeira