Moradores de Franca, Pedregulho e cidades vizinhas receberam um alerta severo de tempestade da Defesa Civil por volta das 16h45 deste domingo, 4, dia do primeiro turno das Eleições 2026.
A mensagem foi enviada diretamente aos celulares e advertiu sobre a aproximação de áreas de instabilidade acompanhadas de chuva, raios e ventos fortes.
"Alerta Severo. Defesa Civil: Chuva na região de Franca e Pedregulho. Tem raios e vento. Atinge municípios vizinhos. Busque abrigo", informou o comunicado.
Alerta ocorre após avanço de nuvem de poeira
O aviso foi emitido poucos minutos após uma grande nuvem de poeira avançar sobre Franca, principalmente pelas regiões norte e oeste da cidade. O fenômeno chamou a atenção de moradores e motoristas e já indicava uma mudança significativa nas condições climáticas.
A cidade também está sob alerta laranja do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), classificação que indica situação de perigo para tempestades, com possibilidade de chuva intensa, rajadas de vento e descargas elétricas.
Orientação é buscar abrigo
A recomendação da Defesa Civil é que a população procure abrigo durante a passagem da tempestade, evitando áreas abertas, árvores, estruturas metálicas e locais sujeitos a alagamentos.
Motoristas também devem redobrar a atenção nas rodovias da região, especialmente diante da possibilidade de redução da visibilidade causada por poeira, chuva e ventos fortes.
O alerta foi emitido quando faltavam poucos minutos para o encerramento da votação, marcado para as 17h em todo o país.
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