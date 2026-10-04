Uma grande nuvem de poeira se aproxima de Franca na tarde deste domingo, 4, a menos de uma hora do fim da votação das eleições de 2026. A nuvem avança pelas regiões norte e oeste da cidade e já pode ser vista em diferentes pontos do município.
Imagens registradas neste domingo mostram a poeira encobrindo parte da paisagem e avançando em direção à região central. Pontos da rodovia Cândido Portinari, próximo ao pedágio de Restinga, também são atingidos pela nuvem.
O tempo está bastante fechado em Franca, mas, até o momento, não há registro de chuva forte na cidade. Também não há informação disponível sobre a velocidade dos ventos que acompanham a formação.
Franca está na faixa laranja do alerta do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), que indica situação de perigo para temporais. A orientação é para que moradores e motoristas redobrem a atenção diante da mudança nas condições do tempo.
A proximidade da nuvem ocorre enquanto os eleitores ainda têm até as 17h para votar.
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