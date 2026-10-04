O deputado estadual Guilherme Cortez (PSol), candidato a deputado federal nas eleições de 2026, votou na tarde deste domingo, 4, na Unesp de Franca. Ele chegou ao campus por volta das 14h, acompanhado da mãe, Regina, e seguiu até a seção 342.
Após votar, Cortez lembrou que Franca não elege um deputado federal há 20 anos e se mostrou confiante. "A gente fez uma campanha muito bonita. A gente não teria trocado uma reeleição de deputado estadual por uma candidatura para deputado federal se a gente não achasse que fosse possível vencer e que não fosse necessário a gente vencer.”
Ele acredita em um dia histórico. “A gente precisa quebrar esse jejum de 20 anos que a nossa cidade não tem uma voz em Brasília. E eu tenho certeza absoluta que essa noite Franca vai voltar a ter um deputado federal. E eu tô muito feliz e muito emocionado de tudo que a gente viveu nestas últimas semanas, nestes últimos meses. Eu acho que hoje vai ser um dia histórico para a democracia brasileira e, sobretudo, para a nossa cidade".
Ele ainda destacou a ligação com o local de votação: "É sempre emocionante porque eu voto aqui na Unesp, que foi onde tudo começou. Eu me mudei para Franca para fazer faculdade de Direito aqui na Unesp e é o meu colégio eleitoral".
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