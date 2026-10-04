Uma mulher foi detida no fim da manhã deste domingo, 4, após se recusar a deixar uma seção eleitoral na Escola Estadual "Antônio Fachada", na rua Úrsula Pousa Araújo Tôrres, no Parque Vicente Leporace, na zona norte de Franca, durante as eleições.

De acordo com as primeiras informações, a mulher teria errado o candidato a ser votado e recusado a deixar o local até que a situação fosse corrigida. Ela teria afirmado que não sairia da sessão.

Como, segundo as informações iniciais, ela já havia votado, os mesários não teriam como realizar qualquer outro procedimento relacionado à votação.