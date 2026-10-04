04 de outubro de 2026
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LEPORACE

Mulher se recusa a deixar seção eleitoral e é detida em Franca

da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Eleitora teve de ser contida por policiais militares
Eleitora teve de ser contida por policiais militares

Uma mulher foi detida no fim da manhã deste domingo, 4, após se recusar a deixar uma seção eleitoral na Escola Estadual "Antônio Fachada", na rua Úrsula Pousa Araújo Tôrres, no Parque Vicente Leporace, na zona norte de Franca, durante as eleições.

De acordo com as primeiras informações, a mulher teria errado o candidato a ser votado e recusado a deixar o local até que a situação fosse corrigida. Ela teria afirmado que não sairia da sessão. 

Como, segundo as informações iniciais, ela já havia votado, os mesários não teriam como realizar qualquer outro procedimento relacionado à votação.

Imagens que circulam nas redes sociais mostram o momento em que a mulher se recusa a deixar a sala. A situação acabou exigindo a intervenção da Polícia Militar.

Os policiais precisaram usar força para retirá-la do local, e a mulher foi algemada. Em seguida, ela foi encaminhada à CPJ (Central de Polícia Judiciária) de Franca, onde a ocorrência está sendo apresentada.

Matéria em atualização.

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