O candidato a deputado federal Guilherme Ubiali (PSDB) votou na manhã deste domingo, 4, na Escola "Professora Josephina Zinni Almada", no bairro São Joaquim, em Franca.

Antes de registrar o voto, Ubiali avaliou de forma positiva a campanha eleitoral e destacou a mobilização dos eleitores neste dia de votação. Segundo ele, a participação popular demonstra a compreensão da importância de a cidade ampliar sua representação política.

“Eu estou muito feliz e muito satisfeito, por várias razões. Primeiro, porque você pode ver aqui, pela quantidade de gente votando, que a população de Franca entendeu a importância de votar e a importância de a gente ter candidatos da cidade”, afirmou.

Primeira disputa eleitoral