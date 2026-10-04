04 de outubro de 2026
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ELEIÇÕES 2026

Guilherme Ubiali vota e fala em dar voz a Franca em Brasília

Por Hevertom Talles | da Redação
| Tempo de leitura: 2 min
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Reprodução
Guilherme Ubiali, candidato a deputado federal pelo PSDB
Guilherme Ubiali, candidato a deputado federal pelo PSDB

O candidato a deputado federal Guilherme Ubiali (PSDB) votou na manhã deste domingo, 4, na Escola "Professora Josephina Zinni Almada", no bairro São Joaquim, em Franca.

Antes de registrar o voto, Ubiali avaliou de forma positiva a campanha eleitoral e destacou a mobilização dos eleitores neste dia de votação. Segundo ele, a participação popular demonstra a compreensão da importância de a cidade ampliar sua representação política.

“Eu estou muito feliz e muito satisfeito, por várias razões. Primeiro, porque você pode ver aqui, pela quantidade de gente votando, que a população de Franca entendeu a importância de votar e a importância de a gente ter candidatos da cidade”, afirmou.

Primeira disputa eleitoral

Disputando o primeiro cargo eletivo de sua trajetória, Guilherme Ubiali também destacou a receptividade ao projeto apresentado durante a campanha e defendeu uma renovação na forma de fazer política.

“Eu sou um candidato novo, foi minha primeira candidatura. Eu trouxe ideias diferentes para a nossa cidade. É momento de renovação, é momento de a gente trazer um jeito diferente de fazer política para a Franca”, disse.

O candidato classificou a experiência eleitoral como positiva e agradeceu aos eleitores que apoiaram sua candidatura ao longo da campanha.

“Eu cresci muito como pessoa, como político, como profissional. Para mim, foi uma experiência fenomenal. Quero agradecer a todos que estiveram comigo e que depositaram o seu voto em mim, de confiança”, declarou.

Expectativa pela apuração

Sobre a expectativa para a apuração dos votos, Ubiali afirmou estar otimista e disse acreditar na possibilidade de Franca voltar a ter representação na Câmara dos Deputados.

“A expectativa é a melhor possível. A gente acredita que Franca vai voltar a ter voz em Brasília. Nossa cidade precisa, merece e a gente acredita de verdade que a nossa cidade vai voltar a ter voz em Brasília”, afirmou.

A eleição de representantes da cidade para Brasília é uma das principais bandeiras defendidas pela campanha Franca Tem Voz, que busca ampliar a representatividade política da região no Congresso Nacional e na Assembleia Legislativa de São Paulo.

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